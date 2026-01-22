„Netflix“ perdarys savo mobilią programėlę, kad labiau tiktų vertikaliam video žiūrėjimui
Pasak bendrosios vykdomosios direktorės Greg Peters, šiais metais pasirodysianti atnaujinta „Netflix“ programa leis transliuotojui „kartoti, bandyti, tobulinti ir gerinti“ savo paslaugas. Per ketvirtojo ketvirčio pelno skelbimo konferenciją Peters pridūrė, kad atnaujinta programa sukurta siekiant „geriau tarnauti mūsų verslo plėtrai ateinantį dešimtmetį“.
Peters kalbėjo apie programėlę, kai buvo paklaustas, kodėl „Netflix“ planuoja kurti vertikalius vaizdo įrašus – tai daro ir „Disney+“. „Netflix“ vertikalius vaizdo įrašus bando nuo 2025 m. gegužės. Šiuo formatu transliuojami trumpi filmų ir laidų ištraukos bei anonsai. Peters pridūrė, kad tikisi, jog šie vaizdo įrašai taip pat padės populiarinti naujus turinio tipus, pavyzdžiui, „Netflix“ daugiau nei 30 vaizdo podcastų.
Pirmasis iš šių originalių vaizdo podcastų, kuriame dalyvavo Pete Davidson, Chelsea Handler, Fat Joe ir Michael Irvin, buvo parodytas praėjusią savaitę. „Netflix“ taip pat bendradarbiauja su „Spotify“ ir „iHeartMedia“, kad jų vaizdo podcastai būtų rodomi transliacijų platformoje.
Sitiems vertikaliems ziuretojams tuoj akys i viena kaip ciklopo suaugs, nes plataus vaizdo jiems matyti tiesiog nereikes