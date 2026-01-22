NVIDIA RTX 50 serijos vaizdo plokščių tiekimo apribojimai planuojami 6 mėnesiams
Dabartinis AI pramonės silicio poreikis ir jo poveikis „pasidaryk pats“ kompiuterių rinkai buvo išsamiai dokumentuotas, o dėl to atsiradęs atminties trūkumas lėmė pranešimus apie RTX 5060 Ti (16 GB) ir 5070 Ti modelių atšaukimą ir netgi būsimos kartos žaidimų konsolių atidėjimą iki rinkos stabilizavimosi. Dabar, pagal gausiai nepatvirtintą informaciją skelbiantį „Moore’s Law Is Dead“, NVIDIA planuoja sumažinti GeForce RTX 5060 gamybą, o „YouTube“ autorius cituoja šaltinius, kurie teigia, kad „5060 bus negaminama ateinančius šešis mėnesius“ ir kad NVIDIA „žymiai viršijo AI pardavimus“ ir turi sustabdyti beveik visą RTX 50 serijos gamybą, kad galėtų įvykdyti šiuos užsakymus.
Ankstesni gandai apie RTX 5060 Ti ir 5070 Ti gamybos apribojimus teigė, kad tik 16 GB modeliai bus smarkiai apriboti, o 8 GB modeliai bus prieinami normaliai. Tačiau šį kartą tariamai bus paveikti ir 8 GB variantai, nors RTX 5050, kurioje naudojama senesnė GDDR6 atmintis, kurios tiekimas nėra toks ribotas, bus paveikta mažiau.
