AOC Q24B36X ir Q27B36X: QHD monitoriai, puikiai tinka ir darbui, ir žaidimams
144 Hz ir 0,5 ms MPRT – tobulas pasirinkimas namams ir biurui
Amsterdamas, 2026 m. sausio 22 d. – Ekranų specialistas AOC išplėtė savo universalią B3 seriją dviem naujais QHD monitoriais, sukurtais tiems, kurie iš savo ekrano nori daugiau. 23,8 colių (60,5 cm) Q24B36X ir 27 colių (68,6 cm) Q27B36X suderina aukštą 2560×1440 raišką su 144 Hz atnaujinimo dažniu ir 0,5 ms reakcijos laiku (MPRT), taip užtikrindami vaizdo sklandumą, kuris svarbus ir dirbant su skaičiuoklėmis, ir vartojant turinį, ir po darbo atsipalaiduojant žaidimuose.
Dirbkite efektyviai, pramogaukite sklandžiai:
Q24B36X ir Q27B36X modeliai į B3 seriją atneša 144 Hz dažnį.
Daugiau nei tik biuro monitorius
B3 serija siūlo kokybiškus, gerai apgalvotus monitorius, kurie pritams ir namie, ir darbo vietose. Q24B36X ir Q27B36X šią filosofiją plėtoja toliau, pridėdami judesių sklandumą, kuris paprastai būdingas specializuotiems žaidimų monitoriams. 144 Hz dažnis vaizdui suteikia sklandumo, kuris labai pastebimas žaidimuose. 0,5 ms reakcijos laikas (MPRT) užtikrina, kad aukšto tempo žaidimai bus ryškūs, be vaizdo dvejinimosi – kai kuriuose žaidimuose tai gali suteikti tikrą pranašumą.
Šie monitoriai puikiai tinka studentams, namuose dirbantiems žmonėms ir visiems, kurie naudoja monitorių tiek darbui, tiek pramogoms. Nereikia rinktis tarp darbo ir žaidimų monitoriaus – vienas ekranas gali atlikti abu šiuos vaidmenis.
QHD aiškumas IPS ekrane
Abu šie monitoriai turi IPS ekranus su 2560×1440 skiriamąja geba, todėl vaizdas yra žymiai aiškesnis nei su „Full HD“ raiška. Tekstas yra aiškus, vaizdai – detalūs, o didesnis ekrano plotas leidžia patogiau atlikti kelias užduotis vienu metu. 27 colių Q27B36X monitoriaus pikselių tankis yra 109 pikselių colyje (ppi ), o sRGB ir DCI-P3 aprėptis atitinkamai yra 118,5 % ir 92,1 %. Tuo tarpu 23,8 colių Q24B36X pasižymi dar aukštesniu pikselių tankiu – 123 ppi. Jis taip pat puikiai atkuria spalvas su 114,7 % sRGB ir 88,8 % DCI-P3 aprėptimi.
Platus 178°/178° matymo kampas užtikrina, kad spalvos bus nuoseklios žiūrint iš skirtingų pozicijų, o tai yra naudinga dalijantis ekranu su kolega ar atsilošus per vaizdo pokalbį. 300 cd/m² ryškumas sukuria patogų matomumą įprastomis namų ir biuro apšvietimo sąlygomis.
„Adaptive-Sync“ ir HDR10
„Adaptive-Sync“ technologija pašalina vaizdo trūkčiojimą, suderina monitoriaus atnaujinimo dažnį su jūsų vaizdo plokšte, todėl vaizdas išlieka sklandus tiek dirbant, tiek žaidžiant. HDR10 palaikymas pagerina kontrastą ir spalvų gilumą, kai žiūrite suderinamą turinį – tai vaizdo įrašams ir žaidimams suteikia gyvybingumo.
Patogumas ilgų sesijų metu
„Flicker-Free“ technologija ir „Low Blue Light“ režimas padeda sumažinti akių nuovargį ilgai dirbant, o tai yra svarbu visiems, kurie visą darbo dieną praleidžia prie darbo stalo. Reguliuojamas pakreipimas (-5°/21°) leidžia lengvai rasti patogiausią padėtį, o suderinamumas su VESA 100×100 reiškia, kad monitorių galima montuoti ant sienos arba kito laikiklio, o tai padės lanksčiau nustatyti jo padėtį.
Paprastas, praktiškas ryšys
Šie monitoriai turi po vieną HDMI 2.0 ir „DisplayPort 1.4“ lizdą, todėl yra suderinami ne tik su dauguma stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių, bet ir naujos kartos konsolėmis. 3,5 mm ausinių lizdas leidžia klausytis muzikos nenaudojant papildomų adapterių.
Skirtingi dydžiai skirtingiems stalams
23,8 colių Q24B36X tinka kompaktiškiems stalams ir mažesnėms darbo vietoms, o 27 colių Q27B36X siūlo daugiau ploto vartotojams, kurie pageidauja didesnio ekrano. Abu modeliai turi tą patį 144 Hz atnaujinimo dažnį, 0,5 ms reakcijos laiką (MPRT) ir švarų B3 dizainą su siaurais rėmeliais, todėl puikiai pritaps bet kokioje aplinkoje.
Kainos ir prieinamumas
AOC Q24B36X ir Q27B36X galima įsigyti nuo 2026 m. sausio, gamintojo rekomenduojama kaina – atitinkamai 129 € ir 149 €.
