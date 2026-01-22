„Samsung“ savo geriausius ekranus parduoda naudoti „iPhone“, o „Galaxy“ tenkinasi tuo kas lieka
Nauji gandi iš Kinijos rodo, kad „Samsung“ tieks „Apple“ geriausius OLED ekranus, skirtus „iPhone 18“ serijai. Pranešama, kad jie bus žymiai ryškesni, o BOE sunkiai sekasi patenkinti „Apple“ ryškumo reikalavimus, todėl ekranų gamyba bus perkelta į „Samsung“ ir galbūt LG.
Šis pranešimas atitinka naujausią informaciją apie tai, kad „Samsung“ LTPO+ ekranai bus pagrindiniai būsimuose „iPhone 18 Pro“ ir „18 Pro Max“ modeliuose. Tame pačiame pranešime BOE vėl išskiriama kaip silpnoji grandis „Apple“ tiekimo grandinėje, nes tik „Samsung“ ir LG turi technologiją gaminti LTPO+ ekranus. Minėti LTPO+ ekranai bus ne tik ryškesni, bet ir leis „Apple“ įmontuoti „Face ID“ jutiklius už ekrano ir galbūt pašalinti išpjovą.
Kalbant apie būsimus „Galaxy S26“ telefonus, gandai sklando, kad jie turės tokius pačius ekranus kaip ir jų pirmtakai, o tai reiškia, kad „Samsung“ geriausius ekranus skiria „Apple“, o „Galaxy“ tenkinsis tuo, kas yra, bent jau kol kas.
