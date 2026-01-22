„NexPhone“ yra stalinį kompiuterį pakeičiantis išmanusis telefonas su „Linux“ ir „Windows 11“
„Nex Computer“ jau beveik penkerius metus ieško būdų, kaip geriau išnaudoti išmaniųjų telefonų galimybes. Bendrovės „NexDock“ produktų serija leidžia suderinamiems „Android“ telefonams maitinti nešiojamojo kompiuterio tipo korpusą, kad būtų galima dirbti produktyviau kelionėje, o naujausias jos bandymas yra „NexPhone“. Tai Android 16 išmanusis telefonas, kuris taip pat paleidžia „Linux“ („Debian“) ir „Windows 11“ ir gali būti jūsų vienintelis kompiuterinis įrenginys.
Svarbiausia čia yra pritaikyta „NexOS“ sistema, kurioje „Linux“ yra kaip programa „Android“ sąsajoje, kurią galite laisvai paleisti keliaudami. Taip pat galite pasirinkti paleisti „Arm“ pagrįstą „Windows 11“ versiją, o „Nex Computer“ sukūrė pritaikytą plytelių pagrįstą naudotojo sąsają su progresyviomis žiniatinklio programomis, kurios „Windows Phone“ naudotojams primins malonius prisiminimus.
„NexPhone“ galite laisvai prijungti prie monitoriaus per USB-C, kad gautumėte tikrą darbo su staliniu kompiuteriu patirtį, pasirinkdami „Android Desktop Mode“, „Linux Debian“ arba „Windows 11“.
Be išmanios programinės įrangos, „NexPhone“ yra vidutinės klasės įrenginys, kuriame įdiegtas „Qualcomm“ QCM6490 lustas – tas pats lustas, kuris yra „Fairphone 5“ įrenginyje. Jis suderintas su 12 GB RAM ir 256 GB atminties, kurią galima išplėsti per „microSD“ kortelės lizdą.
Priekyje yra 6,58 colių IPS LCD ekranas su FHD+ skiriamąja geba ir 120 Hz atnaujinimo dažniu, kuris apsaugotas „Gorilla Glass 3“ stiklu. „NexPhone“ atitinka IP69 atsparumo vandeniui ir dulkėms standartą, turi 5000 mAh bateriją su 18 W laidiniu įkrovimu ir palaiko belaidį įkrovimą. Gale yra 64 MP pagrindinė kamera su IMX787 jutikliu, 13 MP ultraplataus kampo kamera (ISOCELL 3L6) ir 10,5 MP savęs fotografavimo kamera su „Samsung“ 3J1 jutikliu.
„NexPhone“ kainuos 549 JAV dolerius, o užstatą už 199 JAV dolerius galima rezervuoti vienetą. Tikėtina, kad pristatymas vyks 2026 m. trečiąjį ketvirtį.
