AMD patvirtino „Ryzen 7 9850X3D“ išleidimo datą ir kainą
AMD patvirtino, kad „Ryzen 7 9850X3D“ bus išleistas visame pasaulyje sausio 29 d., taip buvo teigiama ir ganduose. AMD tuo pačiu pasakė, kad rekomenduojama šio procesoriaus kaina yra 499 JAV doleriai. Šią informaciją pateikė AMD darbuotojas David McAfee.
AMD kol kas neišleido ir net paminėjo „Ryzen 9 9950X3D2“ procesoriaus. Gandai apie šį modelį apibūdina jį kaip dvigubo „3D V-Cache variantą“.
Taigi, Ryzen 7 9850X3D bus pristatytas sausio 29 d., o jo oficiali kaina JAV bus 499 JAV doleriai. AMD dar nepaskelbė oficialių kainų kitose regionuose.
