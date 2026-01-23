AMD: mūsų APU procesoriai vis dar greitesni, o pateikta „Intel“ CES informacija yra klaidinga
AMD nusprendė atsakyti į „Intel“ teiginius, pateiktus CES 2026 pristatyme, tačiau neįmanoma patikrinti visko, ką sako kiekviena iš šių bendrovių, nes kol kas nėra jokių abiejų platformų apžvalgų, išskyrus „Strix Halo“. AMD aiškiai nepriėmė „Intel“ teiginių lengvabūdiškai.
AMD išleido trumpą skaidrių rinkinį „Positioning vs. Intel Panther Lake“. Failas yra keturių puslapių, bet tik du puslapiai yra su tikru turiniu. Kiti puslapiai yra pavadinimo skaidrė ir atsisakymas.
Pirmoje skaidrėje nešiojamieji kompiuteriai suskirstyti į „Premium“, „Thin and Light“, „Mainstream“ ir „Entry“ kategorijas. AMD priskiria šias kategorijas „Ryzen AI Max“, „Ryzen AI 400“, „Ryzen AI 300“ ir „Ryzen 200“, tada kiekvienam segmentui priskiria „pergalę“. Nenuostabu, kad AMD atrodo laiminti šioje AMD konkurencijoje, nes tik viena kategorija siūlo panašų našumą.
Antrasis turinio skaidrių rinkinys tiesiogiai susijęs su „Intel“ CES pranešimu apie „Core Ultra X9 388H“. AMD atsako teiginiu, kad „Ryzen AI Max 395+ yra 37 % greitesnis“ nei „Intel“ lustas, ir priduria, kad „apdorojimo gijų skaičius yra dvigubai didesnis“. Tai tiesa, nepaisant to, ką sakys „Intel“, tačiau AMD pamiršo paminėti, kad MAX serija yra sukurta daug daugiau energijos reikalaujančioms sistemoms (TDP 80–120 W), todėl tai nėra lygiavertis palyginimas.
AMD taip pat paneigia „Intel“ teiginius apie efektyvumą, nurodydama „Intel“ medžiagą ir teigdama, kad duomenys rodo, jog, palyginti su „Lunar Lake“, energijos efektyvumo ir baterijos veikimo trukmės pranašumas yra nedidelis arba jo visai nėra. Toje pačioje skaidrėje teigiama, kad „Intel“ nepateikė jokių teiginių apie likusios sistemos dalies našumą, energijos suvartojimą ar AI, o tada sakoma, kad „Ryzen AI 400“ turėtų būti lyderis apdorojimo ir grafikos srityse tose pakopose.
