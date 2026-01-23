„Forza Horizon 6“ bus išleidžiamas gegužės 19 d. PS5 versija pasirodys vėliau 2026 m.
„Developer_Direct“ renginyje „Playground Games“ pristatė išsamesnę informaciją apie „Forza Horizon 6“ ir jo atvirą pasaulį, vykstantį Japonijoje. „Xbox Wire“ skelbia išsamią informaciją apie tai, kaip komanda sukūrė šią vietovę, įtraukė kultūrines nuorodas ir pridėjo naujas sistemas.
Šį kartą žaidimas prasideda tuo, kad žaidėjo personažas atvyksta kaip turistas, o ne žinomas lenktynininkas. Istorija pateikia „Horizon Festival“ kaip tikslą, kurio reikia siekti, o ne kaip pradinę poziciją. Žaidėjai atsiduria naujoje vietoje su draugais, kurie gerai pažįsta šią teritoriją.
Japonijos žemėlapis yra suskirstytas į rajonus, kurie greitai keičiasi, kai žaidėjai keliauja po pasaulį. Tokijo teritorija apima priemiesčius su siauromis gatvėmis, dokų zoną su kranais ir krovininiais laivais bei tankiau apgyvendintą centrą su tokiomis įžymybėmis kaip Šibujos sankryža, Ginko alėja ir Tokijo bokštas. Komanda siekė sukurti Japonijoje važiavimo jausmą, o ne milijono mylių kopiją, tuo pačiu išlaikydama „Horizon“ stiliaus važiavimą ir triukus.
Pradiniame sąraše yra apie 550 automobilių. „Xbox Wire“ taip pat atskleidė du automobilius, puošiančius žaidimo viršelį: 2025 GR GT Prototype ir 2025 Toyota Land Cruiser. GR GT Prototype naudojamas pradinėje sekvencijoje, kurioje važiuojama bekelėje Alpėse ir lenktyniaujama su Shinkansen.
„Forza Horizon 6“ pasirodys gegužės 19 d. „Xbox Series X|S“, „Xbox“ kompiuteriuose, „Xbox Cloud“ ir „Steam“ platformose, o pirmąją dieną bus galima įsigyti su „Game Pass Ultimate“. „Forza Horizon 6“ palaiko „Xbox Play Anywhere“ ir yra numatytas „PlayStation 5“ 2026 m. pabaigoje, o „Premium Edition“ žaidėjai galės naudotis ankstyvuoju prieigą nuo gegužės 15 d.
