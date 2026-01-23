AMD ruošia „Gorgon Halo“ atnaujinimą su didesniais dažniais
AMD dirba prie produkto, pavadinto „Gorgon Halo“. Sakoma, kad šis atnaujinimas bus toks pat kaip AMD „Gorgon Point“ atnaujinimas. Kaip rodo „Gorgon Halo“ pavadinimas, tai bus „Strix Halo“ atnaujinimas arba paprasčiau tariant „refresh“. Nors pagrindinis dizainas turėtų likti nepakitęs, sakoma, kad AMD didina CPU ir iGPU dažnius.
AMD jau naudojo šį metodą CES 2026 parodoje su „Ryzen AI 400“, kurį AMD vadina „Gorgon Point“. AMD „Ryzen AI 400“ išlaiko „Zen 5“ ir „Zen 5c“ derinį, RDNA 3.5 grafiką ir XDNA 2 NPU, tuo pačiu padidindamas dažnius ir atminties palaikymą. Ši serija pagaliau atrakina 3 GHz dažnius RDNA3.5 iGPU.
IGPU pagreitinimo dažniai dabar siekia 3,1 GHz aukščiausiuose „Ryzen AI 9 HX 475“ ir HX 470 komponentuose („Radeon 890M“, 16 CU). Tai yra žingsnis į priekį, palyginti su ankstesniu „Strix Point“ ribiniu dažniu (2,9 GHz), ir tai padeda paaiškinti, kodėl „aukštesni dažniai“ yra pagrindinė tema ir „Gorgon Halo“ ganduose.
