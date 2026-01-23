Tyrimai rodo, kad bendrovės neuždirba pinigų iš AI
Anksčiau šią savaitę PwC paskelbė naujausią pasaulinę generalinių direktorių apklausą, kurioje dalyvavo 4454 generaliniai direktoriai iš 95 šalių ir teritorijų. Remiantis rezultatais, 56 % generalinių direktorių teigia, kad dirbtinio intelekto diegimas jų įmonėms dar nesuteikė jokių sąnaudų ar pajamų pranašumų.
Dabar pasaulinis profesionalių paslaugų tinklas „Deloitte“ paskelbė savo ataskaitą „Dirbtinio intelekto padėtis įmonėse“. Pagrindinė išvada atspindi „PwC“ išvadas: 74 % organizacijų tikisi padidinti pajamas įgyvendindamos dirbtinio intelekto iniciatyvas, bet tik penktadalis jau tai padarė.
Kaip ir PwC, „Deloitte“ teigia, kad padėtis pagerės. Jie rašo, kad skaičiai rodo, jog dirbtinis intelektas yra ant proveržio ribos ir gali duoti daug naudos, kuri viršija produktyvumo ir efektyvumo padidėjimą. Tai vienintelis iš šešių privalumų, kuriuos, pasak daugumos respondentų (66 %), AI teikia šiandien, nors keista, kad tai, atrodo, neturi įtakos jų pelnui.
Išskaidžius privalumų skaičius, tik 20 % organizacijų teigia, kad AI šiandien didina pajamas, o 40 % teigia, kad AI mažina išlaidas. Tai panašu į PwC ataskaitą, kurioje tik 26 % generalinių direktorių teigė, kad AI mažina išlaidas, o tik trečdalis teigė, kad pajamos padidėjo. „Deloitte“ pažymi, kad didelė dalis organizacijų tikisi padidinti pajamas ir sumažinti išlaidas naudojant AI, tačiau norai mažai ką reiškia.
Tačiau nesėkmės nesustabdo įmonių nuo investicijų į šią technologiją didinimo. 60 % dalyvių teigė, kad jų darbuotojai dabar turi prieigą prie AI įrankių, palyginti su mažiau nei 40 % prieš metus. Tačiau mažiau nei 60 % tų, kurie turi prieigą, teigė, kad naudoja AI kaip dalį savo kasdienio darbo. Ataskaitoje vėlgi teigiama, kad AI produktyvumas ir inovacinis potencialas yra „neišnaudoti“.
Ataskaita tikriausiai sustiprins susirūpinimą dėl AI sukeliamo darbo vietų praradimo. 36 % apklaustų įmonių tikisi, kad šiais metais bent 10 % jų darbo vietų bus visiškai automatizuotos, o net 82 % teigia, kad bent 10 % jų darbo vietų bus visiškai automatizuotos per trejus metus. Geresnė žinia darbuotojams yra tai, kad 84 % respondentų dar neperprojektavo darbo vietų ar pačios darbo pobūdžio atsižvelgdami į AI galimybes – bent jau kol kas.
Ataskaitoje darbuotojų nuomonė apie AI apibūdinama kaip „įvairi, bet atsargiai teigiama“. 13 % ne techninių darbuotojų yra labai entuziastingai nusiteikę AI atžvilgiu ir aktyviai siekia ją naudoti, 55 % yra bent jau atviri jos tyrimams, 21 % nenori naudoti AI, bet tai darys, jei reikės, o 4 % aktyviai jai nepasitiki ir jos vengia.
