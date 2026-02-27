„Sony“ gali nebesiūlyti savo išskirtinių žaidimų PC platformai
Nors „Xbox“ atrodo visiškai pritaria idėjai išleisti žaidimus keliose platformose nuo pat pirmos dienos, „Sony“ pastaraisiais metais išleido keletą populiarių vieno žaidėjo žaidimų PS5 platformoje, kurie tik po kelerių metų pasirodė ir kompiuteriams. Dabar, pasak žinomo žaidimų žurnalisto Jason Schreier, net ir šie lėti PC portai ateityje gali atsidurti antroje vietoje. Schreier, kuris yra žinomas dėl savo dažnų vidinių įžvalgų, sako, kad „Sony“ strategija PC atžvilgiu, atrodo, priklauso nuo jos tiesioginių paslaugų žaidimų, ir priduria: „Manau, kad jie atsitraukia nuo savo išskirtinių konsolės žaidimų, pavyzdžiui, tradicinių vieno žaidėjo žaidimų, perkėlimo į PC.“ Ši žinia pasirodė nepaisant neseniai buvusių „Sony“ vadovų komentarų, kurie aiškiai tiki, kad PC portai yra pelningi, ir „Sony“ planuojamos „Cross-Buy“ funkcijos, kuri labai padėtų suvienodinti žaidimų bibliotekas PS5 ir PC.
Jis toliau teigia, kad, jo nuomone, didieji būsimi vieno žaidėjo žaidimai gali visai nepasiekti PC. Paklaustas apie būsimą „Wolverine“ žaidimą, kurio išleidimas numatytas rugsėjo 15 d., jis atsakė, kad „nebūtų nustebęs, jei jis niekada nepasiektų PC, bet net jei ir pasiektų, jūs puikiai žinote, kas tai yra, ir kad norint jį žaisti, bent jau artimiausioje ateityje, reikės „PlayStation“. Komentuodamas komercinę sėkmę, kurią pasiekė „Sony“ išleisti žaidimai PC, Schreier sakė: „Nesu tikras, ar tie žaidimai PC buvo labai sėkmingi“, užsimindamas, kad „Sony“ gali neprarasti daug pelno atsisakydama išleisti žaidimus PC. Vėliau jis „ResetEra“ forume pakomentavo, kad jo teiginiai podkaste nebuvo spekuliacijos, sakydamas: „Tai nėra spekuliacijos, bet kartais laidoje iškyla temos, prieš man visiškai pasirengus paskelbti apie jas straipsnį. Esu tikras, kad netrukus bus daugiau informacijos.“ Schreierio užuomina, kad PC portų komercinė sėkmė galėjo būti ribota, yra pagrįsta. Išskyrus keletą didžiausių „Sony“ hitų, lengva suprasti, kaip susidomėjimas žaidimu gali sumažėti, kai jis jau yra rinkoje daugiau nei metus – nors tai gali būti pačios „Sony“ kaltė. Be to, podkaste jis paminėjo, kad „Sony“, skirtingai nei „Microsoft“, niekada nėra įsipareigojusi išleisti žaidimų kelioms platformoms.
