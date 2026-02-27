NVIDIA patvirtino, kad vaizdo plokščių tiekimo apribojimai bus juntami ne vieną ketvirtį
NVIDIA pasinaudojo savo 2026 finansinių metų ketvirtojo ketvirčio pelno ataskaita, kad atkreiptų dėmesį į artimiausius „GeForce“ vaizdo plokščių tiekimo sunkumus. Finansų direktorė Colette Kress sakė, kad bendrovė tikisi, jog „tiekimo apribojimai bus kliūtis žaidimų verslui pirmąjį ketvirtį ir vėliau“, net jei NVIDIA mato stiprią galutinę paklausą ir sveiką kanalų atsargų lygį. Ši žinia yra susijusi su tiekimu, o ne paklausa. NVIDIA investuotojams ir partneriams teigia, kad žaidimų pajamas lems tai, kiek produktų ji galės pristatyti, o ne pirkėjų susidomėjimo sumažėjimas.
NVIDIA pranešė, kad žaidimų pajamos ketvirtame ketvirtyje siekė 3,7 mlrd. JAV dolerių, tai yra 47 % daugiau nei praėjusiais metais. Savo pelno ataskaitoje NVIDIA šį rezultatą priskyrė didelei „Blackwell“ paklausai, tačiau pažymėjo, kad žaidimų pajamos sumažėjo 13 %, nes po švenčių laikotarpio kanalų atsargos „natūraliai sumažėjo“.
NVIDIA nepateikė „GeForce“ tiekimo suskirstymo pagal produktus ir nenurodė, kurios tiekimo grandinės dalys riboja tiekimą. Bendrovė taip pat nepateikė numatomo normalizavimo grafiko, tik nurodė, kad apribojimai tęsis ilgiau nei I ketvirtį.
