NVIDIA atšaukia savo „GeForce 595.59“ tvarkykles, nes jos kelia įvairias problemas
Naudotojų pranešimai apie „GeForce Game Ready Driver 595.59“ daugiausia susiję su ventiliatorių valdymo ir stebėjimo problemomis, ypač „GeForce RTX 50“ serijos plokštėse. Naudotojai teigia, kad kai kurie ventiliatoriai nustoja reaguoti, ignoruojamos pasirinktos ventiliatoriaus kreivės arba tokiose priemonėse kaip „HWiNFO“, „GPU-Z“ ir gamintojo programose rodomas tik vienas ventiliatoriaus jutiklis. Keletas naudotojų tai sieja su „MSI Afterburner“ profiliais, o kiti teigia, kad tai vyksta net ir be ventiliatorių valdymo programinės įrangos.
Vasario 26 d., 11 val. PT atnaujinimas: aptikome klaidą „Game Ready“ ir „Studio 595.59 WHQL“ tvarkyklėse ir laikinai pašalinome jų atsisiuntimo galimybes, kol mūsų komanda tiria šį klausimą. Naudotojai, kurie jau įdiegė šią tvarkyklę arba patiria problemų su ventiliatorių valdymu, turėtų grįžti prie 591.86 WHQL versijos.
— NVIDIA
Antroji skundų grupė nurodo sumažėjusį boost dažnį po atnaujinimo. Naudotojai praneša apie mažesnius maksimalius dažnius ir teigia, kad tvarkyklė riboja GPU įtampą iki maždaug 0,95 V, o tai riboja dažnį tokiose plokštėse kaip „GeForce RTX 5080“ ir RTX 5090. Stabilumo ataskaitos taip pat pasirodo atskiruose temose, įskaitant juodus ekranus, VIDEO_TDR_FAILURE, nvlddmkm Event ID 153 gedimus, užstrigimus ir priverstinius perkrovimus. Vienoje ataskaitoje aprašomas neveikiantis darbalaukio perkrovimas su Kernel-Power Event ID 41 ir BugcheckCode 270.
Kai kurie naudotojai praneša apie HDR signalo praradimą „Samsung“ televizoriuose ir miego režimo atnaujinimo problemą „Samsung ViewFinity S9 5K“, dėl kurios iki perkrovimo priverstinai įjungiamas 640×480 saugusis režimas. Keletas naudotojų teigia, kad žaidimų našumas sumažėja „Unreal Engine 5“ žaidimuose ir kituose žaidimuose, o vienas naudotojas pažymi „Starfield“ problemas, kurios išsprendžiamos grįžus prie senesnės tvarkyklės versijos.
