AMD parduos 60 mlrd. JAV dolerių vertės lustų ir dalį savęs „Meta“
AMD ir „Meta“ pasirašė tai, ką jos apibūdina kaip „strateginę“ partnerystę, kurios tikslas – išplėsti didelio masto skaičiavimo pajėgumus ir toliau finansuoti Mark Zuckerberg ilgalaikes AGI ambicijas. Svarbiausias šio susitarimo punktas – didžiulis 6 gigavatų bendras GPU pajėgumas, kurį AMD įdiegs specialiai „Meta“ sukurtuose duomenų centrų stelažuose. Mainais „Meta“ įsipareigojo išleisti 60 milijardų JAV dolerių AMD lustams, tuo pačiu įsigydama 10 procentų lustų gamintojo akcijų.
AMD teigia, kad „galutinis“ susitarimas sustiprina esamą bendradarbiavimą su „Meta“, abiem įmonėms suderinant CPU, GPU ir programinės įrangos etapus savo ateities planuose. „Meta“ tikisi, kad pirmasis gigavatas AMD GPU bus pradėtas tiekti 2026 m. antroje pusėje, o likusi greitintuvų dalis bus diegiama per ateinančius ketverius metus.
Aparatūros srityje AMD pristatys specialų GPU dizainą, pagrįstą „Instinct MI450“ architektūra, kartu su 6-osios kartos „Epyc“ „Venice“ ir „Verano“ CPU. Komponentai bus įdiegti „Helios“ stelažuose – specialioje platformoje, kurią AMD sukūrė kartu su „Meta“. „Meta“ planuoja naudoti naują infrastruktūrą vis didesnių AI modelių ir išvados darbo krūvių mokymui ir diegimui.
Finansinė sandorio pusė turi savų išlygų. „Meta“ ketina įsigyti 160 milijonų AMD paprastųjų akcijų, tačiau investicija bus galutinai patvirtinta tik tuo atveju, jei AMD įvykdys savo pristatymo planą. Papildomos sąlygos apima AMD akcijų kainos pasiekimą 600 JAV dolerių lygio, taip pat kitus techninius ir komercinius reikalavimus, kurie nebuvo atskleisti.
AMD finansų direktorius Jean Hu apibūdino šią veiklos rezultatais grindžiamą struktūrą kaip „glaudžiai suderinančią AMD ir „Meta“ veiklą vykdymo ir ilgalaikės vertės kūrimo srityse“. Zuckerberg pritarė šiai nuomonei, pavadindamas susitarimą „svarbiu žingsniu „Meta“, nes mes diversifikuojame savo skaičiavimo pajėgumus“ ir pridūrė, kad tikisi, jog AMD liks pagrindiniu partneriu ateinančiais metais.
Naujausi komentarai