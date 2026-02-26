NVIDIA praneša apie rekordinius finansinius metų rezultatus
NVIDIA pateikė 2026 fiskalinių metų ir 2026 m. IV fiskalinio ketvirčio rezultatus, o pagal bendrovės metodiką šie 2026 fiskaliniai metai baigėsi 2026 m. sausio 26 d.
Per paskutinius tris 2026 fiskalinių metų mėnesius NVIDIA pajamos siekė 68,1 mlrd. JAV dolerių ir tai dar vienas rekordas. Ši suma lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus išaugo net 73 %. Pelno grafoje matome 43 mlrd. JAV dolerių, o tai yra stebėtinas 94 % augimas per metus.
Per visus 2026 fiskalinius metus NVIDIA pajamos pasiekė net 215,938 mlrd. JAV dolerių, tai yra 65 % augimas. Taip augant pajamoms iki naujo rekordo išaugo ir bendrovės pelnas. NVIDIA pranešė apie 116,997 mlrd. JAV dolerių pelną, tai yra 58 % augimas per metus.
Pilną NVIDIA ataskaitą rasite čia.
