„Gorgon Point“ staliniai APU procesoriai turi būti išleidžiami 2026 m. pradžioje
AMD šių metų pradžioje CES 2026 parodoje pristatė savo „Ryzen AI 400“ serijos „Gorgon Point“ mobiliuosius APU procesorius, pagrįstus „Zen 5“ ir „Zen 5c“ branduoliais, tuo pačiu metu parodoje buvo užsiminta apie šių procesorių AM5 versiją staliniams kompiuteriams. Dabar, pagal naują „Moore’s Law is Dead“ informaciją, AMD tariamai 2026 m. pirmąjį pusmetį išleis „Ryzen AI 400“ serijos stalinių kompiuterių procesorius, skirtus AM5 lizdui. MLID priduria, kad išleidimas gali įvykti netgi jau pirmąjį ketvirtį. Jis taip pat paskelbė, jo teigimu, trumpą reklaminį vaizdo įrašą apie AMD „Ryzen AI 400 Pro“ procesorių su AM5 lizdu, kad suteiktų patikimumo savo nutekėjusiai informacijai.
Tikslios AM5 APU specifikacijos nėra patvirtintos, tačiau jei jos bus panašios į nešiojamųjų kompiuterių analogus. Galime tikėtis, jog „Ryzen AI 400“ staliniai procesoriai bus su 12 branduolių (4 × „Zen 5“; 8 × „Zen 5c“) CPU klasteriu, susietu su 16 CU RDNA 3.5 iGPU, ir 60 TOPS NPU.
