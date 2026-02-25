„Rockstar“ apie GTA 6 skleidžia netikrus faktus, kad pagautu informacijos nutekintojus
Labiausiai laukiamas žaidimas per pastaruosius metus, „Grand Theft Auto 6“, pagaliau pasirodys lapkričio 19 d. – jei nebus jokių netikėtų vėlavimų. Paprastai artėjant dideliam išleidimui matome daugybę nutekėjusios informacijos, tačiau pastaruoju metu iš „Rockstar“ studijų nieko reikšmingo nepasirodė.
Pasak kai kurių žaidimų pramonės specialistų, taip yra todėl, kad „Rockstar“ šiuo metu yra „uždaryta kaip Area 51“, todėl neįmanoma gauti jokios informacijos. Paklaustas apie gandus, kad „Rockstar“ kartais skleidžia klaidingą informaciją, siekdama sugauti informacijos nutekėintojus, Reece „KiwiTalkz“ Reilly atsakė, kad tai „100 % tiesa“. Skleisti šiek tiek skirtingą, atsekamą informaciją skirtingiems žmonėms ir stebėti, kuri versija pasirodo viešai, yra tai, ką, kaip gandai sako, praktikuoja ir kitos žaidimų kompanijos.
Šis metodas dažnai reiškia, kad kiekvienas testuotojas, rangovas ar partneris gauna skirtingą nekritinės informacijos versiją. Pavyzdžiui, tai gali būti skirtingi misijų pavadinimai ar šiek tiek pakeisti žemėlapio orientyrai. Jei internete pasirodo viena konkreti detalė, kompanija gali atsekti jos gavėją. Panašios technikos naudojamos leidyboje, filmų gamyboje ir netgi vyriausybės komunikacijoje.
„Rockstar“ turi rimtą priežastį būti ypač atsargi, kai kalbama apie GTA 6 nutekėjimus. Garsusis 2022 m. nutekėjimas, kuris apėmė daugiau nei 90 žaidimo vaizdo įrašų, buvo vienas didžiausių žaidimų istorijoje. Už tai atsakingas hakeris, kuris tuo metu buvo 18 metų, vėliau buvo nuteistas kalėti neribotą laiką saugioje ligoninėje.
Naujausi komentarai