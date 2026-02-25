„Goldman Sachs“ sako, kad AI įtaka JAV ekonomikai praėjusiais metais buvo „praktiškai nulinė“
„Goldman Sachs“ analitikai teigia, kad 2025 m. AI poveikis JAV ekonomikai bus „iš esmės nulinis“. Investicinis bankas teigia, kad dideli kalbos modeliai, pokalbių robotai ir kitos su AI susijusios technologijos nesudarė reikšmingos įtakos oficialiai užregistruotam 2,2 proc. šalies BVP augimui praėjusiais metais. Nenuostabu, kad teiginys, jog AI duoda mažai matomos ekonominės naudos didžiausiai pasaulio ekonomikai, greičiausiai paskatins tolesnes diskusijas apie galimą AI rinkos burbulą.
Pasak „Goldman Sachs“ analitiko Joseph Briggs, kai kurios naujausios prognozės apie AI ekonominį poveikį remiasi optimistinėmis prielaidomis, kurios gali užgožti gilesnį pagrindinių tendencijų vertinimą. „Morgan Stanley“, „JPMorgan Chase“ ir kitų didžiųjų finansų įstaigų analitikai išreiškė panašias nuomones, teigdami, kad didžioji dalis technologijų sektoriaus augimo gali netiesiogiai būti naudinga Azijos gamybos ekonomikoms.
„Amazon“, „Google“, „Microsoft“ ir kitų didžiųjų technologijų bendrovių paskelbti didžiuliai duomenų centrų plėtros planai ateinančiais metais pareikalaus didelių kompiuterinės įrangos tiekimo kiekių. Analitikai apskaičiavo, kad maždaug trys ketvirtadaliai „Big Tech“ numatytų kapitalo išlaidų galėtų tiesiogiai prisidėti prie bendrojo vidaus produkto augimo Taivane ir kitose Azijos technologijų gamybos centruose.
Per pastaruosius kelerius metus kelios JAV administracijos bandė – su ribota sėkme – sumažinti šalies priklausomybę nuo Azijoje gaminamų puslaidininkių ir kitų kompiuterinių komponentų. Donald Trump teigė, kad investicijos į AI šiuo metu remia JAV ekonomikos augimą, o kai kurios valstijų lygmens reguliavimo iniciatyvos, kritikai mano, gali riboti šį augimo variklį.
Atrodo, kad vis daugiau investuotojų ir analitikų įspėja apie galimą AI burbulą. Tuo tarpu įmonių vadovai pripažįsta, kad AI technologija nėra stebuklingas produktyvumo variklis, galintis dramatiškai padidinti efektyvumą ar našumą.
Kai kurie stebėtojai teigia, kad žmonių mokesčių mokėtojų pakeitimas programine įranga, kuri neprisideda prie bendros ekonomikos, gali turėti nenumatytų ilgalaikių pasekmių. Tuo tarpu kiti analitikai ir toliau apibūdina AI kaip naujos technologinės revoliucijos pagrindą.
Analitiko Joseph Politano teigimu, AI ekonominis poveikis yra pervertintas, nors jis išlieka reikšmingas. Politano teigimu, pokalbių robotai ir dideli kalbos modeliai prisidėjo maždaug 0,2 proc. prie praėjusių metų 2,2 proc. BVP augimo. Didžioji dalis infrastruktūros, reikalingos AI plėtrai remti, yra importuojama, todėl sunku tiksliai įvertinti šios technologijos grynąjį indėlį į atskirus JAV ekonomikos segmentus.
Mokesčių konsultantas Joe Brusuel sakė, kad AI ekonominį poveikį sunku įvertinti, o jo indėlis į 2025 m. BVP galiausiai gali tekti peržiūrėti. Kritikai, jo nuomone, pernelyg susitelkia į konkrečias detales, o platesni ekonominiai veiksniai lieka neaiškūs. Visi „bando įžvelgti pro rūką, kas skatina augimą“, pridūrė Brusuel.
Naujausi komentarai