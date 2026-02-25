NVIDIA N1 lustai turėtų debiutuoti su „Dell“ ir „Lenovo“ nešiojamais kompiuteriais
„The Wall Street Journal“ praneša, kad NVIDIA žengia į vartotojų kompiuterių rinką su nešiojamųjų kompiuterių procesoriais, kurie, kaip tikimasi, 2026 m. pasirodys „Dell“ ir „Lenovo“ sistemose. Pranešime teigiama, kad lustai turėtų pasirodyti rinkoje šiais metais, o tai reikštų naują žingsnį už atskirų GPU ribų į „Windows“ nešiojamųjų kompiuterių pagrindinius lustus.
Pasak WSJ, vienas iš NVIDIAkompiuterių projektų yra bendradarbiavimas su „MediaTek“ kuriant ARM pagrįstą dizainą. Mikroschema apibūdinama kaip „sistema mikroschemoje“, kuri viename pakete integruoja CPU ir NVIDIA GPU pajėgumus, siekiant pagerinti efektyvumą ir baterijos veikimo trukmę plonesniuose ir lengvesniuose dizainuose. Tai, žinoma, yra ilgai laukta N1/N1X serija, kuri, jei ši ataskaita yra teisinga, bus skirta nešiojamųjų kompiuterių serijai.
Žmonės, susipažinę su NVIDIA tiekimo grandine, sakė, kad kompiuterių gamintojai, įskaitant „Dell Technologies“ ir „Lenovo“, bendradarbiauja su lustų gamintoju kurdami modelius, kuriuose naudojama „NVIDIA-MediaTek“ sistema ant lusto, sukurta remiantis Jungtinės Karalystės lustų gamintojo ARM architektūra. Pirmieji kompiuteriai su šiuo lustais galėtų pasirodyti pirmoje šių metų pusėje, sakė jie.
— „Wall Street Journal“
