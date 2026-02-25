„Xbox“ įkūrėjas: naujas vadovas yra lyg paliatyviosios priežiūros gydytojas
„Microsoft“ „Xbox“ vadovybė per keletą dienų patyrė didelius pokyčius. Phil Spencer atsistatydina iš „Microsoft Gaming“ vadovo pareigų, o „Microsoft“ paskyrė Asha Sharma „Microsoft Gaming“ vykdomąja viceprezidente ir generaline direktore. „Xbox“ prezidentė ir operacinė direktorė Sarah Bond taip pat palieka pareigas, o Matt Booty buvo paaukštintas į vykdomojo viceprezidento ir turinio vadovo pareigas.
Šis pokytis nėra vertinamas kaip atleidimas iš darbo, tačiau tai vis tiek yra aukščiausio lygio pertvarkymas, nes Spencer vasarą liks patarėjo pareigose, o Sharma perims bendrą platformos ir turinio vadovavimą. Naujausias „The Verge Notepad“ pranešimas priduria, kad viduje šis pokytis buvo chaotiškas ir kad perėjimas turėjo būti oficialiai paskelbtas tik šią savaitę. Yra daug komentarų apie šį pokytį, įskaitant „Xbox“ įkūrėjo komentarus.
Seamus Blackley buvo vienas iš garsiausių kritikuojančių balsų. Blackley yra vienas iš pirmųjų „Xbox“ kūrėjų iš ankstyvosios „Microsoft“ „renegatų“ eros, kuris paskatino pirmąją konsolę peržengti ribą kompanijos viduje. Jis jau kelerius metus nėra „Xbox“ organizacijos narys, tačiau vis dar yra laikomas pagrindiniu įkūrėju, kai „Microsoft“ patiria didelius identiteto pokyčius.
Satya Nadella padarė neįtikėtinai daug statymų ir investavo neįtikėtinai daug pinigų bei patikimumo į transformacinį AI ateities modelį. „Xbox“, kaip ir daugelis verslų, kurie nėra pagrindinis AI verslas, yra palaipsniui naikinamas. Jie to nesako, bet taip ir yra. Tikiuosi, kad naujoji generalinė direktorė Asha Sharma dirbs kaip paliatyviosios priežiūros gydytoja, kuri švelniai palydės „Xbox“ į naktį.
— Seamus Blackley
Jo nuomone, AI orientuoto vadovo paskyrimas vadovauti žaidimų organizacijai yra užuomina apie tai, kuo „Microsoft“ nori, kad „Xbox“ taptų ateityje. Jis teigia, kad tai turi prasmę tik tuo atveju, jei tikslas yra nukreipti „Xbox“ į lėtą uždarymą arba vykdyti ilgą perėjimą, kurio metu žaidimai nustoja būti pagrindiniu tikslu ir tampa „Microsoft“ platesnės AI strategijos dalimi.
