AOC GAMING Q27G4ZD: trečios kartos QD-OLED ekrano technologija
280 Hz ir 1000 nitų didžiausias ryškumas praplečia QD-OLED asortimentą
Amsterdamas, 2026 m. vasario 24 d. „AGON by AOC“ – pasaulyje pirmaujantis žaidimu monitoriu prekes ženklas1 – pristato 27 coliu (68,6 cm) QHD žaidimu monitoriu AOC GAMING Q27G4ZD su 3-ios kartos QD-OLED ekranu už patrauklia kaina. Su savo 280 Hz atnaujinimo dažniu, 0,03 ms reakcijos laiku („GtG”), „VESA DisplayHDR True Black 400” sertifikatu ir iki 1000 nitu siekiančiu ryškumu (3 % APL) Q27G4ZD užima vieta tarp kitu AOC GAMING modeliu Q27G4ZDR ir Q27G4SDR kaip subalansuotas pasirinkimas žaidejams, kurie nori naujos kartos galios už prieinama kaina.
3-ios kartos QD-OLED – idealioje pozicijoje: 280 Hz ir HDR „True Black 400” dabar ir G4 serijoje
AOC GAMING toliau augina savo prieinamų OLED produktų liniją
QD-OLED technologija „AGON by AOC“ asortimente pirmą kartą pasirodė AGON PRO serijoje su iki 500 Hz modeliais, skirtais maksimalius reikalavimus keliantiems e-sporto žaidėjams. AOC GAMING serija dabar siūlo QD-OLED ekranus ir tiems, kurie nori pagrindinių OLED privalumų, įskaitant beveik momentinį reakcijos laiką, tobulą juodą ir ryškias kitas spalvas, kurias užtikrina „Quantum Dot“ technologija, paprastesniame ir prieinamesniame įrenginyje.
Q27G4ZD prisijungia prie neseniai išleistų Q27G4ZDR (240 Hz, „QD-OLED Edge“) ir Q27G4SDR (360 Hz, 3-ios kartos QD-OLED) modelių, suteikiant žaidėjams tris skirtingus pasirinkimus. Tiems, kurie nori 3-ios kartos ekrano privalumų, bet nereikalauja 360 Hz greičio, Q27G4ZD suteikia puikų sprendimą: 1000 nitų ryškumas 3 % ekrano ploto (palyginti su 400 nitų 2-osios kartos modelyje), „DisplayHDR True Black 400“ sertifikatas ir 280 Hz atnaujinimo dažnis, leidžiantis varžytis įvairiuose žaidimuose.
Sukurtas greičiui ir aiškumui
0,03 ms reakcijos laikas („GtG”) praktiškai pašalina vaizdo dvejinimąsi ir judesių susiliejimą, o begalinis kontrasto santykis užtikrina, kad tamsios scenos išliks tamsios be foninio apšvietimo. „Adaptive-Sync“ technologija su „NVIDIA G-SYNC Compatible“ sertifikatu užtikrina sklandų žaidimą kintant kadrų dažniui. QHD raiška (2560×1440) garantuoja aiškias detales, leisdama vaizdo plokštei pasiekti aukštą kadrų spartą. Du HDMI 2.1 ir vienas „DisplayPort 1.4“ lizdas palaiko naujausias vaizdo plokštes ir dabartinės kartos konsoles.
Reguliuojamas ergonomiškas stovas leidžia keisti aukštį, pasvirimą bei pasukimą, o integruota USB stotelė su keturiais USB-A lizdais leidžia patogiai prijungti periferinius įrenginius. Suderinamumas su VESA 100×100 standartu suteikia papildomo montavimo lankstumo, jei standartinis stovas naudotojui netinka.
Kaip ir visi „AGON by AOC“ serijos OLED monitoriai, Q27G4ZD palaiko „OLED Care“ funkcijas ir yra parduodamas su 3 metų garantija, kuri, laikantis gamintojo rekomendacijų, apima ir ekrano įdegimą.
„Su Q27G4ZD mes paverčiame trečios kartos QD-OLED technologiją prieinamesne, neatsisakydami svarbiausių dalykų. QHD raiškos ir 280 Hz dažnio derinys yra idealus pasirinkimas šių dienų žaidėjams – tai yra greitas, ateities poreikius atitinkantis ir vizualiai išskirtinis monitorius. Tai – patraukli QD-OLED alternatyva, kuriai suteikiama 3 metų garantija, apimanti ir pikselių įdegimą, todėl žaidėjai gali mėgautis galia ir išlikti ramūs dėl aukščiausios kokybės“, – sako Césaris Acosta, „AGON by AOC“ žaidimų produktų vadybininkas.
Kaina ir prieinamumas
AOC GAMING Q27G4ZD galima įsigyti nuo 2026 m. vasario, gamintojo rekomenduojama kaina – 479 EUR.
