Sam Altman AI energijos vartojimą prilygina „žmonių mokymui“
Atrodo, kad „OpenAI“ generalinis direktorius Sam Altman pavargo ginti AI naudojimą mūsų planetos sparčiai senkančių gamtos išteklių atžvilgiu. Neseniai duotame interviu jis sakė, kad susirūpinimas dėl vandens naudojimo duomenų centruose yra „netikras“, prieš tai pabrėždamas šokiruojantį energijos kiekį, kurio reikia „žmogaus mokymui“.
Paklaustas apie pranešimus, kiek vandens „ChatGPT“ sunaudoja kiekvieną kartą, kai atsako į užklausą, Altman sakė, kad teiginiai, jog jis sunaudoja „17 galonų vandens už kiekvieną užklausą ar pan.“, yra „visiškai neteisingi, visiškai beprotiški, neturintys jokio ryšio su realybe“. Tada jis pridūrė, kad vandens klausimas buvo labiau aktualus, kai „OpenAI“ duomenų centruose naudojo garavimo aušinimą, nors generalinis direktorius niekada neatskleidė, kiek tiksliai energijos dabar sunaudoja įmonė.
Altman pripažino, kad susirūpinimas dėl duomenų centrų suvartojamos energijos yra „pagrįstas“, nes didžioji pasaulio dalis dabar naudoja AI. Todėl jis pasiūlė, kad energetikos sektorius labai greitai pereitų prie branduolinės, vėjo ar saulės energijos. Altman taip pat buvo paklaustas apie Bill Gates komentarus, ar viena „ChatGPT“ užklausa šiuo metu sunaudoja energijos, lygiavertės 1,5 „iPhone“ baterijos įkrovimui, į ką Altman atsakė: „Nėra jokios galimybės, kad tai būtų net artima tokiai sumai.“
„OpenAI“ vadovas tada pasiskundė dėl neigiamo požiūrio į AI, pabrėždamas, kiek energijos sunaudoja žmonės. „Vienas iš dalykų, kuris visada yra neteisingas šiame palyginime, yra tai, kad žmonės kalba apie tai, kiek energijos reikia AI modelio mokymui“, – sakė jis. „Tačiau žmogaus mokymui taip pat reikia daug energijos.“
„Reikia maždaug 20 metų gyvenimo ir viso maisto, kurį suvalgai iki to laiko, kol tampi protingas. Ir ne tik tai, reikėjo labai plačios evoliucijos šimto milijardų žmonių, kurie kada nors gyveno ir išmoko, kaip išvengti plėšrūnų, išmoko mokslo ir visko, kas reikalinga tavo sukūrimui, o tada tu paėmei viską, ką paėmei.“
Altman tvirtino, kad teisingas palyginimas yra toks: „Jei užduosite ChatGPT klausimą, kiek energijos reikia, kad modelis, išmokytas atsakyti į tą klausimą, palyginti su žmogumi, ir tikriausiai AI jau pasivijo energijos efektyvumo atžvilgiu, vertinant tokiu būdu.“
Nenuostabu, kad Altman palyginimas tarp AI energijos naudojimo ir žmogaus energijos naudojimo nebuvo labai gerai priimtas. Tai atrodo ypač ginčytinas teiginys tuo metu, kai vis daugiau AI vadovų įspėja apie milžinišką darbo vietų praradimą, kurį sukels ši technologija. Pats Altman kartą sakė, kad AI gali sunaikinti ištisas darbo kategorijas.
Pasauliniu mastu duomenų centrai sunaudoja apie 415 TWh elektros energijos, tai sudaro apie 1,5 % viso pasaulio suvartojimo. IEA prognozuoja, kad iki 2030 m. pasaulinis duomenų centrų elektros energijos suvartojimas galėtų padvigubėti iki maždaug 945 TWh (šiek tiek mažiau nei 3 % pasaulinio elektros energijos suvartojimo), o didžioji dalis šio augimo bus susijusi būtent su AI. JAV Energetikos departamento ataskaitoje apskaičiuota, kad iki 2028 m. duomenų centrų energijos suvartojimas gali siekti net 580 TWh, arba apie 12 % visos šalies suvartojamos energijos.
