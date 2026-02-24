AMD nebeteikia tvarkyklės atnaujinimų „Ryzen Z1 Extreme“
Remiantis naujausia „Lenovo Korea“ informacija, AMD nutraukė tvarkyklės atnaujinimus savo „Ryzen Z1 Extreme“ APU sprendimui, skirtam rankose laikomoms konsolėms. Tai reiškia, kad praėjus vos dvejiems su puse metų, AMD nutraukia savo lusto palaikymą, palikdama daugelį entuziastų sudėtingoje padėtyje.
Patvirtinimai iš įvairių šaltinių kaupiasi, nes „Reddit“ naudotojai ir kitų nešiojamųjų konsolių klientai teigia, kad jų konkrečių įrenginių, pagrįstų „Ryzen Z1 Extreme“, palaikymas taip pat yra įstrigęs naudojant kelis mėnesius senus tvarkykles. Pavyzdžiui, vienas naudotojas komentavo, kad jo „ASUS ROG Ally“ versija, pagrįsta „Ryzen Z1 Extreme“, yra įstrigusi su šešių mėnesių senumo tvarkyklėmis iš 2025 m. rugpjūčio. Tai reiškia, kad AMD faktiškai įtraukė „Ryzen Z1“ ir „Ryzen Z1 Extreme“ lustus į periodinio atnaujinimo langą, o naujausios tvarkyklės palaikymas šiam 2023 m. lustui nebus teikiamas.
Tačiau situacija yra gana sudėtinga. OEM gamintojai, tokie kaip „Lenovo“ ir ASUS, gauna tvarkykles iš AMD ir jas išbando savo konkrečioms konfigūracijoms. AMD siūlo konfigūruojamą TDP (cTDP) „Z1 Extreme“ su vertėmis nuo 9 iki 30 W. Tai reiškia, kad OEM gamintojai gali gauti lustus su sumažintais dažniais ir galios nustatymais, kad atitiktų jų pageidaujamus mobilių žaidimų įrenginių dizainus, arba tiesiog naudoti agresyviausią 30 W konfigūraciją, kuri aukos dalį baterijos veikimo laiko, bet užtikrins bendrai didesnius CPU ir GPU dažnius. Todėl tvarkyklės turi būti išbandytos, kad būtų užtikrinta, jog jie tinkamai veikia su konkrečia OEM gamintojo TDP konfigūracija, prieš juos įdiegiant naudotojui. Nustatyti „kaltininką“ yra sunku, nes gali būti, kad AMD nesirūpina naujais atnaujinimais arba OEM gamintojai nėra linkę išbandyti savo konkrečias konfigūracijas.
