„Intel“ planuoja atsisakyti didžiųjų ir mažųjų branduolių filosofijos
Remiantis naujausiais darbo skelbimais, sužinojome, kad „Intel“ planuoja grįžti prie vieningos branduolio architektūros, prie kurios pastaruosius kelerius metus nebuvome pripratę. Pradedant 12-osios kartos „Alder Lake“ procesoriais, „Intel“ pradėjo pardavinėti hibridinius procesorius, kuriuose sujungti „Golden Cove“ našumo branduoliai ir „Gracemont“ efektyvūs branduoliai. Jie tapo žinomi kaip P ir E branduoliai, kurie dabar naudojami visose „Intel“ produktuose hibridiniuose projektuose arba tik P/E branduolių „Xeon“ procesoriuose, žinoma, su naujausiais projektais ir iteracijomis. Tačiau, kaip rodo nauji darbo skelbimai, „Intel“ renka inžinierių komandą savo „Unified Core“ projektavimo grupei, kuri sukurs naują mikroarchitektūrą, skirtą naujos kartos procesoriams.
Procesorių branduolių dizaino padalijimas į P-branduolius ir E-branduolius „Intel“ davė norimų rezultatų, kurių tikėjosi kompanija. Tai apima produktų atskyrimą ir daugelį tikslų skirtingose platformose. Pavyzdžiui, vartotojų sektoriuje E-branduoliai atlieka daug šalutinių ir foninių užduočių operacinėje sistemoje, o P-branduoliai varo pagrindines programas, pavyzdžiui, žaidimus. Norėdama išgauti maksimalią našumą, „Intel“ turi specialų „Thread Director“, kuris užtikrina viso proceso veikimą ir nurodo, kokia programa turi būti vykdoma kokiame branduolyje, kartu su operacine sistema. „Intel“ taip pat siūlo tik P-Core ir tik E-Core „Xeon“ serverių procesorius, kurie aptarnauja našumo sektorius, pavyzdžiui, HPC ir AI, arba debesų sektorių, kuriam reikia daug branduolių su šiek tiek mažesniu našumu, bet tankiu 100+ branduolių paketu.
