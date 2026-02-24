MSI specialaus geltono 16 kontaktų maitinimo kabelio jungtis palaipsniui išslysta
MSI geltonos spalvos 16 kontaktų GPU maitinimo jungtis suprojektuota taip, kad būtų lengva patikrinti, ar ji įkišta. Idėja paprasta: jei vis dar matote geltoną spalvą, tai reiškia, kad kištukas nėra iki galo įkištas. Naujas „Reddit“ diskusijų srautas rodo kitą problemą: kištukas gali palaipsniui išslysti, todėl geltona dalis vėl tampa matoma net ir po to, kai naudotojas sako, kad jis buvo pilnai įkištas.
Savo pranešime „Reddit“ naudotojas SnooPaintings7769 teigia, kad 16 kontaktų jungtys tiek GPU, tiek PSU pusėje buvo visiškai įkištos, be jokio kabelių įtempimo, o vėliau palaipsniui išslydo. Kiti to paties srauto naudotojai praneša apie panašų dalinį išslydimą, patikrinę savo sistemas.
Problema yra su 16 kontaktų GPU jungtimis. Kai juos įjungiu tiek į GPU, tiek į PSU, visada įsitikinu, kad jos yra visiškai įkištos ir tinkamai užfiksuotos. Kabeliai visiškai neturi įtempimo – jie yra tiesūs ir nėra traukiami ar staigiai lenkiami. Tačiau laikui bėgant jungtys atrodo lėtai išslysta. Pamažu pradedu matyti, kad geltona jungties dalis tampa matoma, tarsi ji nebebūtų visiškai įkišta.
— SnooPaintings7769
