Tech YouTuberis praneša, kad „ASRock“ pagrindinė plokštė „nužudė“ „Ryzen 9 9950X“ procesorių

„Tech YES City“ Bryanas Bilowolas praneša, kad nebeveikia jo „Ryzen 9 9950X“ procesorius. Jis galvoja, kad procesorių pražudė „ASRock X870 Steel Legend“ pagrindinė plokštė. Prieš tai entuziastai daugiausiai skundėsi, kad „ASRock“ pagrindinės plokštės pražudo 9800X3D procesorius, bet panašu, kad gali nustoti veikti ir įprasti „Ryzen 9000“ serijos procesoriai.

Bryanas Bilowolas asmeniškai nepatyrė gedimo momento, nes kompiuterį buvo pasiskolinęs draugas. Kaip parodyta naujame „Tech YES City“ vaizdo įraše, visiškai negyvas procesorius pasižymėjo nerimą keliančiomis pilkomis žymėmis. „Tech YES City“ turi gana didelę auditoriją, todėl „ASRock“ vadovybė tikriausiai nebus patenkinti, kad apie šią problemą kalba dar vienas YouTuberis.

Ankstesniuose pranešimuose buvo atkreiptas dėmesys į gamintojo įsitikinimą, kad skleidžiama per daug „dezinformacijos“. Bryanas Bilowolas spėjo, kad bendrovė laikosi šio klausimo: „Atrodo, kad jie tikisi, jog problema tiesiog išnyks“. Nepaisant to, kad „Tech YES City“ bendradarbiauja su „ASRock“ daugiau nei dešimtmetį, „Tech YES City“ nesiruošia imtis jokių priemonių – laukite daugiau informacijos būsimuose tolesniuose tyrimuose.