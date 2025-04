„Tesla“ kaltinama odometro duomenų klastojimu, kad išvengtų garantinių remontų

„Tesla“ paduota į teismą dėl įtarimų, kad ji keičia klientų automobilių odometrų duomenis. Ieškinyje teigiama, kad automobilių gamintoja taip elgiasi siekdama padidinti už remontą gaunamas pajamas, išvengti garantinių įsipareigojimų ir priversti klientus anksčiau laiko įsigyti garantijos pratęsimus.

Nyree Hintonas pateikė ieškinį po to, kai 2022 m. gruodį nusipirko 2020 m. „Tesla Model Y“ su 36 772 mylių rida, o tai reiškia, kad jam vis dar galiojo 50 000 mylių garantija. Kalifornijos finansų analitikas teigia, kad netrukus po to, kai įsigijo elektromobilį, per kelis mėnesius penkis kartus turėjo apsilankyti remonto dirbtuvėse, kad būtų atliktas pasikartojančios problemos, susijusios su pakaba, šalinimas.

Po penktojo apsilankymo remonto dirbtuvėse birželio mėn. Hintonas pastebėjo, kad automobilis, atrodo, užfiksavo daugiau mylių, nuvažiuotų per tas pačias keliones. Jis teigia, kad nuo 2022 m. gruodžio 14 d. iki 2023 m. vasario 6 d. per dieną vidutiniškai nuvažiuodavo 55,54 mylios, tačiau nuo 2023 m. kovo 26 d. iki 2023 m. birželio 28 d. odometras fiksavo lygiai tokią pačią kelionę – 72,53 mylios.

Hintonas priduria, kad ankstesnės jo transporto priemonės per šešis mėnesius vidutiniškai nuvažiuodavo 6 086 mylias, tačiau „Y“ modelis per tą patį laikotarpį fiksavo 13 228 mylias, t. y. 117 proc. daugiau.

Iki 2023 m. liepos mėn. odometras rodė, kad jis nuvažiavo daugiau nei 50 000 mylių. Tada Hintonas sužinojo, kad „Tesla“ išleido atšaukimą dėl pakabos problemos, kuri turėjo įtakos jo automobiliui. Kai 2024 m. sausio mėn. jis šeštą kartą nuvyko pas „Tesla“, jam buvo pasakyta, kad už darbą turės sumokėti, nes garantija baigėsi ir atšaukimas netaikomas.

Hintonas nesiėmė remonto darbų. Galiausiai spalio mėn. pakaba atsiskyrė nuo automobilio ir jį teko vilkti į „Tesla“ atstovybę, kurioje buvo pasakyta, kad automobilio taisymas kainuos 10 000 JAV dolerių. Atstovas jam taip pat pasakė, kad visiems „Tesla“ remonto darbams taikoma vienerių metų garantija, todėl pakaba galėjo būti nemokamai sutvarkyta 2024 m. sausį.

Hintono ieškinyje prieš „Tesla“ teigiama, kad jos elektromobiliai, užuot naudoję mechanines ar elektronines sistemas atstumui matuoti, remiasi „prognozavimo algoritmais, energijos suvartojimo rodikliais ir vairuotojų elgesio daugikliais, kurie manipuliuoja ir iškraipo „Tesla“ automobilių faktiškai nuvažiuotą atstumą“. Visa tai reiškia, kad pagal nuvažiuotą atstumą apskaičiuotos garantijos baigiasi anksčiau, nei turėtų.