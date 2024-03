„The Last of Us Part II Remastered“ žaidimas jau pritaikomas asmeniniams kompiuteriams

Šių metų sausio 16 d. pasirodė „Naughty Dog“ išleistas „The Last of Us Part II Remastered“ – „PlayStation 4“ laikų išgyvenimo siaubo klasika buvo patobulinta ir išleista PS5 konsolėms. Dalis žaidėjų bendruomenės ir toliau abejoja bendrovės PS5/PS4 perkėlimo į kompiuterius politika – svarbiausiu kliuviniu klausimu išlieka laikas. Kompiuterių platformos entuziastai dažnai laukdavo maždaug dvejus-trejus metus, kol pasibaigs „PlayStation“ išskirtinumas. „Sony“ vadovybė atsižvelgė į kai kuriuos skundus – pastaruoju metu, po keleto vidinių nutekėjimų, pasirodė nedidelė kompiuterių žaidimų perkėlimo banga. „Horizon Forbidden West Complete Edition“ PC versija pasirodys kovo 21 d., o „Ghost of Tsushima Director’s Cut“ – beveik po dviejų mėnesių.

„Iron Galaxy“ perkėlė „The Last of Us Part 1“ į asmeninių kompiuterių platformąs – jų bendradarbiavimas su „Naughty Dog“ prasidėjo praėjusių metų kovą. Natūralu, kad diskusijose iš karto buvo aptariama spėjama tęsinio išleidimo data. Praėjus metams, „patikimas“ informacijos teikėjas sako, kad kuriamas būsimas kompiuterinis žaidimas yra „The Last Of Us Part 2 Remastered“. Jo anonso laukiama kitą mėnesį, nors tiksli data nežinoma. Nuo anonso datos iki išleidimo dienos praeis ilgesnis nei įprasta laikotarpis. Pranešama, kad artimiausiu metu „Sony“ gali pristatyti dar vieną asmeniniams kompiuteriams skirtų žaidimų partiją – tarp šių žaidimų yra: „God of War Ragnarok“, „Gran Turismo 7“ ir „Demon’s Souls“.