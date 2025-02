„YouTube“ pajamos iš reklamos ir toliau auga

„YouTube“ reklamos modelis jau seniai kelia didžiulės naudotojų bazės nepasitenkinimą. Daugelis mano, kad platformos monetizacijos metodas, pagal kurį vaizdo įrašai dažnai pertraukiami nepraleidžiamos reklamomis, yra įkyrus ir kenkia žiūrėjimo patirčiai.

Nepaisant nepasitenkinimo, skaičiai rodo ką kita. Atrodo, kad naudotojų nepasitenkinimas neturi įtakos platformos gebėjimui generuoti pajamas. Taip yra daugiausia dėl didžiulės turinio bibliotekos, kurios didžioji dalis yra unikali tik šiai platformai, todėl nėra panašių alternatyvų. Ši auditorija užtikrina nuolatinį reklamos žiūrovų srautą, net jei jie ir nenoriai žiūri reklamas.

Bendrovės „Alphabet“ generalinis direktorius Sundaras Pichai didžiąją dalį pajamų šuolio sieja su 2024 m. JAV prezidento rinkimais. Pasak jo, bendros Demokratų ir Respublikonų partijų išlaidos „YouTube“ reklamai buvo beveik dvigubai didesnės nei 2020 m. rinkimuose. Ši politinės reklamos fantastika gerokai papildė „YouTube“ kasą, nes vien rinkimų dieną su rinkimais susijusį turinį platformoje žiūrėjo daugiau kaip 45 mln. žmonių.

Nuo reklamos gausos „YouTube“ siūlo išsivaduoti per „Premium“ prenumeratos paslaugą, kurios kaina – 14 JAV dolerių per mėnesį arba 140 JAV dolerių per metus. Tačiau daugelis naudotojų nesutinka su tokia kaina, nes mano, kad tai brangus pačios „YouTube“ sukurtos problemos sprendimas. 2024 m. ketvirtąjį ketvirtį „YouTube“ gavo rekordines pajamas iš reklamos – 10,5 mlrd. JAV dolerių. Ši astronominė suma, 13,8 proc. didesnė nei praėjusiais metais, gaunama didėjant naudotojų nepasitenkinimui agresyvia platformos reklamos strategija.

„YouTube“ pajamos iš prenumeratos – pelno ataskaitoje susietos su „Google“ prenumeratomis, platformomis ir įrenginiais – padidėjo nuo 10,8 mlrd. dolerių 2023 m. IV ketv. iki 11,6 mlrd. dolerių 2024 m. IV ketv. Pasak „Alphabet“ finansų direktoriaus Anato Aškenazio, prenumeratos produktai auga pirmiausia dėl to, kad padaugėjo mokamų „YouTube TV“, „YouTube Music Premium“ ir „Google One“ prenumeratorių.