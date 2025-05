Vienas monitorius – du skirtingi charakteriai

„AGON by AOC“ pristato U27G4R: UHD ir 160 Hz grožiui arba FHD ir 320 Hz greičiui

Amsterdamas, 2025 m. gegužės 7 d. „AGON by AOC“ – pasaulyje pirmaujantis žaidimų monitorių prekės ženklas – pristato naująjį AOC GAMING U27G4R. Tai – 27 colių (68,6 cm) žaidimų monitorius su inovatyvia „Dual-Frame“ technologija. Tai yra pirmasis toks monitorius AOC linijoje. Jis leidžia žaidėjams sklandžiai pasirinkti tarp aukštos UHD (3840×2160) raiškos ir 160 Hz atnaujinimo dažnio ir kuklesnės FHD (1920×1080) raiškos, bet žaibiško 320 Hz dažnio. Greitis ir vaizdo kokybė čia suderinami kaip niekada anksčiau. Be to, AOC papildė G4 seriją trimis naujais modeliais: atvyksta itin platus ir lenktas 34 colių (86,36 cm) CU34G4 su 180 Hz atnaujinimo dažniu ir du 200 Hz dažnio monitoriai – 23,8 colių (60,5 cm) 24G4HA bei 27 colių (68,6 cm) 27G4HA.



U27G4R monitoriaus „Dual-Frame“ technologija apjungia turinio kūrimą, įtraukiančius žaidimus ir esporto varžybas

Lankstumas kiekvienam žaidimui

Naujoviška U27G4R monitoriaus „Dual-Frame“ technologija į AOC žaidimų monitorių liniją atneša anksčiau nematyto universalumo. UHD ir 160 Hz režimas dovanoja kvapą gniaužiančią vaizdo kokybę – stulbinantis 163 pikselių colyje tankis labai praverčia žaidžiant kinematografiškus žaidimus ir kuriant turinį. Tuo tarpu FHD ir 320 Hz nustatymas suteikia pranašumo greituose esporto žaidimuose, kuriuose svarbi kiekviena milisekundė.

U27G4R, kurio pagrindą sudaro modernus „Fast IPS“ ekranas, užtikrina išskirtinį iki 1 ms atsako laiką „GtG“ abiem raiškos režimais, 0,5 ms MPRT UHD režimu ir 0,3 ms MPRT FHD režimu naudojant judesio suliejimo mažinimo (MBR) nustatymą.

Greitis ir puiki vaizdo kokybė

U27G4R su greitu IPS ekranu pasižymi puikiomis vaizdo kokybės charakteristikomis. Jis turi „DisplayHDR 400“ sertifikatą ir gali pasigirti įspūdingu spalvų atkūrimu, apimančiu 124,7 % sRGB gamos ir 95,9 % DCI-P3 gamos (CIE 1976). Šis monitorius taip pat turi „Picture in Picture“ ir „Picture by Picture“ funkcijas, „Anti-Blue Light“ ir „Flicker-Free“ technologijas.

U27G4R turi du HDMI 2.1 lizdus, vieną „DisplayPort 1.4“ lizdą ir integruotą USB 3.1 stotelę su keturiais lizdais periferiniams įrenginiams.

Šio monitoriaus dizainas atitinka elegantišką G4 serijos estetiką, o erdvę taupantis esporto įkvėptas pagrindas pasirūpina įrenginio stabilumu. Matinė juoda spalva su subtiliais raudonais akcentais atrodo išties gražiai ir pabrėžia žaidimų kultūros estetiką. Tuo tarpu ergonomiškas stovas leidžia 130 mm amplitudėje reguliuoti aukštį, pakreipti, pasukti ir paversti monitorių taip, kad būtų patogu.

„U27G4R įkūnija mūsų pagarbą žaidimų bendruomenei. Įsiklausėme į jų poreikius ir sukūrėme sprendimą be kompromisų tarp raiškos ir atnaujinimo dažnio. Su šio monitoriaus pagalba žaidėjai pasiners į stulbinančius UHD vaizdus ir patirs kinematografišus įspūdžius, o tada pereis prie FHD, kad pasiektų itin aukštą spartą, reikalingą esporto varžybose. Ir tas persijungimas bus toks lengvas ir sklandus“, – teigia Césaris Acosta, „AGON by AOC“ žaidimų produktų vadybininkas.

Stiprus žaidimų kompanionas ir dėmesys esportui

U27G4R turi visą AOC žaidimų funkcijų rinkinį, įskaitant trumpo įvesties vėlavimo režimą, kuris užtikrina beveik momentinį atsaką į naudotojo veiksmus, „Shadow Control“ tamsioms sritims pašviesinti, „Game Colour“ spalvų sodrumui reguliuoti, ir „Dial Point“ taikiklį. Esporto žaidėjams skirtas FHD ir 320 Hz nustatymas padės greitai reaguoti į veiksmą ekrane, o turinio kūrėjai džiaugsis UHD raiška ir 160 Hz dažniu. Šis monitorius palaiko „Adaptive-Sync“ technologiją tiek su AMD, tiek su NVIDIA grafikos plokštėmis, taip pat yra suderinamas su dabartinės kartos konsolėmis, pasirinkus UHD raišką ir 120 Hz su kintamo atnaujinimo dažnio funkcija.

Šalia įprasto ekrano funkcijų meniu, U27G4R turi ir „AOC G-Menu“ programą, leidžiančią reguliuoti ekrano nustatymus, kurti ir perjungti profilius bei pasiekti žaidimams skirtas funkcijas tiesiai darbalaukyje.

G4 serijos papildymas

2025 m. gegužę „AGON by AOC“ taip pat paskelbė apie tris papildomus modelius, kurie išplės G4 seriją:

● AOC GAMING CU34G4 yra 34 colių (86,36 cm) itin plataus įstrižainės išlenkto vaizdo žaidimų monitorius su 3440×1440 skiriamąja geba ir 180 Hz atnaujinimo dažniu. Sukurtas naudojant „Fast VA“ ekraną su 1500R išlenkimu, jis yra prieinamesnė alternatyva 2025 m. balandžio mėn. paskelbtam 240 Hz CU34G4Z. Jis pasižymi išskirtiniu kontrastu (2500:1), iki 1 ms GtG atsako laiku ir „AMD FreeSync Premium“ palaikymu.

● AOC GAMING 24G4HA ir 27G4HA monitoriai yra patobulintos perkamiausių 24G4X ir 27G4X modelių versijos ir turi aukštesnį 200 Hz atnaujinimo dažnį, kai jų pirmtakai galėjo pasigirti 180 Hz dažniu. Jie vis dar turi ergonomiškus reguliuojamo aukščio stovus, integruotus garsiakalbius ir „Fast IPS“ ekranus su „NVIDIA G-SYNC Compatible“ sertifikatu.

Kainos ir prieinamumas

AOC GAMING U27G4R galima įsigyti nuo 2025 m. gegužės, gamintojo rekomenduojama kaina – 349,00 eurus.

AOC GAMING CU34G4, 24G4HA ir 27G4HA taip pat galima įsigyti nuo 2025-ųjų gegužės, o gamintojo rekomenduojamos kainos atitinkamai yra 329,00, 159,00 ir 179,00 eurai.