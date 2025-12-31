ASUS gamins daugiau AM4 ir LGA 1700 pagrindinių plokščių su DDR4 palaikymu
„Board Channels“ skelbia gandą, kad ASUS koreguoja savo 2026 m. I ketvirčio pagrindinių plokščių gamybos planą. Pranešime teigiama, kad bendrovė perkelia tiekimo grandinę ir gamyklos pajėgumus į DDR4 modelius. Tai yra atsakas į padidėjusias DDR5 atminties kainas.
AMD pusėje teigiama, kad ASUS padidins AM4 plokščių gamybą. Straipsnyje nurodoma, kad B550 ir A520 DDR4 pagrindinių plokščių pasiūla bus didesnė, kad patenkintų paklausą. „Intel“ atveju pranešime teigiama, kad ASUS į e. prekybos kanalus pateiks daugiau populiarių DDR4 modelių. Jame konkrečiai minimas didesnis B760M ir H610M-G plokščių tiekimas. Sprendžiant iš šio pranešimo, DDR5 pagrindinių plokščių tiekimas neturėtų keistis, veikiau tai yra ASUS vidinis planas vėl įvesti daugiau DDR4 suderinamų plokščių. Galbūt čia tikslas yra ne paprasti vartotojai, o verslo ir komercinė rinka, kuriai nereikia naujausių standartų.
Tai nėra oficialus ASUS pareiškimas, todėl vertinkite jį kaip tiekimo grandinės gandą. Jei jis pasitvirtins, tai reikš, kad DDR4 pagrindinės plokštės netrukus nebus išimtos iš rinkos, nors kai kurie iš šių modelių buvo pirmą kartą pristatyti maždaug prieš penkerius metus.
TAi dabar siulo ka… Isimesti brokuota Intel CPU katras greit nusprogs? Siems metams bairiu jau uzteks