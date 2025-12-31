Pensilvanijos teismas nusprendė, kad policija gali tikrinti „Google“ paieškas, kad surastų įtariamuosius
Pensilvanijos Aukščiausiasis Teismas patvirtino kratą, kuria buvo konfiskuota savaitės trukmės „Google“ raktažodžių paieškos istorija, kurią policija naudojo 2016 m. išžaginimo bylos įtariamojo tapatybei nustatyti. Nors ACLU kritikavo šią taktiką, teismo nuomonėje „Google“ buvo palyginta su bankais ir telefono bendrovėmis, o VPN naudojimas buvo išskirtas
Byloje „Commonwealth v. Kurtz“ Pensilvanijos valstijos policija gavo orderį peržiūrėti „Google“ paieškos duomenis savaitę iki moters pagrobimo iš jos namų ir išžaginimo. Šis orderis kelia klausimų dėl Ketvirtosios pataisos, nes jis nebuvo skirtas konkrečiam įtariamajam.
Remiantis 32 puslapių teisėjo Davido N. Wechto nuomone, policija nustatė, kad Johnas Kurtzas prieš kelias valandas iki užpuolimo du kartus ieškojo aukos adreso. Vėliau jie gavo DNR iš Kurtzo išmestos cigaretės, kuris atitiko išprievartavimo rinkinio duomenis. Kurtz vėliau prisipažino padaręs šį nusikaltimą ir dar keturis kitus, parodydamas valdžios institucijoms, kur gyveno aukos.
Tačiau vėliau atsakovas teigė, kad atvirkštinė raktažodžių paieška pažeidė jo Ketvirtosios pataisos teises, draudžiančias nepagrįstą kratą ir konfiskavimą, nes policija neturėjo konkretaus pagrindo, kad jis yra įtariamasis. Šis incidentas primena 2023 m. bylą, kurioje Kolorado teismas nusprendė, kad atvirkštinis raktinių žodžių paieškos orderis buvo netinkamas, bet nusprendė, kad policija veikė sąžiningai. Elektroninės sienos fondas, kuris nori visiškai uždrausti šią taktiką, griežtai sukritikavo šį sprendimą.
Wecht savo nuomonėje taikė trečiosios šalies doktriną, pagal kurią asmuo atsisako bet kokių lūkesčių dėl privatumo, perduodamas informaciją trečiajai šaliai, pvz., bankui ar telefono bendrovei. Teisėjas rašė, kad Kurtz įvedęs paieškos užklausą į „Google“ ir paspaudęs „Enter“, pateikė tą informaciją „Google“, kurią jis laiko trečiąja šalimi.
Be to, paieškos giganto privatumo politika nurodo, kad jis saugo naudotojų informaciją, kurią gali naudoti teisiniams reikalavimams įvykdyti. Tačiau Wecht taip pat sutinka, kad bet kokių veiksmų, skirtų naudotojų informacijai apsaugoti, pavyzdžiui, VPN aktyvavimas, rodo pagrįstą privatumo lūkesčių buvimą.
Tuo tarpu teisėja Christine Donohue savo atskirojoje nuomonėje teigė, kad atvirkštinis raktinių žodžių orderis kėlė pavojų visų, kurie tą savaitę ieškojo aukos vardo ar adreso, privatumui. Išnaudojusi visas kitas galimybes, policija susiejo paieškos terminus su keliais IP adresais. Ji sutelkė dėmesį į vieną, susijusį su Kurtzu, nes jis buvo aukos vyro bendradarbis. Kurtzas buvo nuteistas 59 metams kalėti iki gyvos galvos.
