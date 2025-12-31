„Ryzen 7 9850X3D“ kaina išleidimo metu turėtų būti panaši į „Ryzen 7 9800X3D“
Naujas mažmenininkų sąrašas rodo, kad AMD „Ryzen 7 9850X3D“ gali būti parduodamas maždaug už tą pačią rekomenduojamą mažmeninę kainą kaip ir „Ryzen 7 9800X3D“. @momomo_us pasidalintame ekrano vaizde 7800X3D rekomenduojama kaina yra 449 JAV doleriai, 9800X3D – 479 JAV doleriai, o 9850X3D – apie 511 JAV dolerių, tačiau rekomenduojama kaina nėra nurodyta.
Iš to, ką žinome iki šiol, 9850X3D yra AM5, 8 branduolių, 16 gijų X3D lustas, skirtas tai pačiai auditorijai kaip ir 9800X3D. Kaip ir kitų X3D procesorių, pagrindinis pardavimo argumentas yra didelė 3D V-Cache spartinančioji atmintis, skirta žaidimų apkrovoms. Naujausi „Geekbench“ testai rodo, kad tai yra labiau dažnio padidinimas, o ne nauja versija, pagrindinis pokytis yra apie 400 MHz padidinimas.
Jei 9850X3D turi tik nedidelį dažnio padidinimą, tai logiška, kad rekomenduojama kaina yra artima 9800X3D kainai. Taip išvengiama pernelyg didelio kainų skirtumo tarp dviejų beveik identiškų procesorių. Taip pat padidėja tikimybė, kad palaipsniui 9800X3D taps pigesniu variantu, kai 9850X3D pasirodys dideliais kiekiais.
Naujausi komentarai