„Logitech Astro A20 X“ – gelbėjantis sprendimas turintiems PC ir konsolę
Intro
Gamintojai vis sugalvoja ką nors naujo netgi su ausinėmis. Šį kartą apžvalgai gavau „Logitech Astro A20 X“, kurios labai palengvins garso šaltinio perjungimą. Tokia funkcija tikrai patiks tiems, kas turi po kelis įrenginius prie kurių jungia ausines. Pavyzdžiui, kompiuterį ir konsolę. Šį patogų perjungimą gamintojas pasiekia pridėdamas papildomą įrangą, bet apie tai vėliau apžvalgoje.
Nenustebins, kad „Logitech Astro A20 X“ yra belaidės ausinės, be įprasto belaidžio režimo per siųstuvą, taip pat palaikoma ir Bluetooth 5.3 technologija. Norintiems ryškumo dar yra įmontuotas ir RGB apšvietimas. Dar viena savybė, kuria ypač didžiuojasi „Logitech“ yra ausinių lengvumas, jos sveria tik 290 g, bet visa konstrukcija yra plastmasinė.
Kaip „Logitech Astro A20 X“ atrodo iš arčiau ir ar verta jas pirkti aiškinsimės apžvalgoje.
