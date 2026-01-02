RTX 5090 jau artėja prie 4000 USD, prognozuojama 5000 USD kaina
RTX 5090 turi 1999 JAV dolerių rekomenduojamą mažmeninė kainą, bet ją galima rasti tik NVIDIA oficialioje „Founders Edition“ parduotuvėje. Jei pasiseks, NVIDIA gali išleisti daugiau kortelių per „Verified Priority Access“, ir tai gali būti vienintelis būdas įsigyti flagmaną už rekomenduojamą mažmeninę kainą.
Šiuo metu sandėliuose dar esamų RTX 5090 kainos yra 2499 JAV dolerių, bet tik fizinėse parduotuvėse („Microcenter“), kur vaizdo plokštę reikia atvykti paimti į vietą. Kiti mažmenininkai negaišo laiko ir kainas pakėlė iki 3000–4000 JAV dolerių. Didžiausiuose JAV parduotuvėse RTX 5090 kainos dabar prasideda nuo 3059 JAV dolerių, bet dauguma jau viršija 3500 JAV dolerių ribą. Pigiausia RTX 5090 yra „Amazon“ ir yra skirta tik „Prime“ nariams, jos kaina – 2999 JAV doleriai už TUF modelį.
Gandai teigia, kad NVIDIA padidins RTX 5090 kainą iki 5000 JAV dolerių. Netgi jeigu taip nutiks, vargu ar bus oficialiai pakelta rekomenduojama kaina, taip pat kaip buvo kripto valiutų kasimo bumo metu.
01 01 Lietuvoje beveik visur RTX 5090 kainos per 400 padidėjo. Atrodo ne iš piršto laužti gandai, kad brangs, tik kur lubos bus 🙂