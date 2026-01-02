Florida stato greitkelį, kuris bevieliu būdu įkraus elektromobilius
Valstybinis kelias 516, visiškai naujas 4,4 mylios ilgio greitkelis, statomas centrinėje Floridoje, yra skirtas ne tik automobilių eismui. Pagrindinė jo funkcija, kuri bus įdiegta 2026 m. birželio mėn., yra belaidis elektromobilių įkrovimo pilotinis projektas, įdiegtas tiesiai į kelią. Apie tris ketvirtadalius mylios vienos eismo juostos bus įrengtos indukcinės įkrovimo ritės po asfaltu.
Šios ritės generuoja magnetinį lauką, galintį perduoti iki 200 kilovatų galios suderinamiems automobiliams, kai jie važiuoja virš paviršiaus, leidžiant elektromobiliams įkrauti be sustojimo ar prijungimo. Tikslas nėra visiškai įkrauti automobilius, bet išlaikyti ar padidinti nuvažiuojamą atstumą įprasto važiavimo metu.
Sistema veikia indukcinių įkrovimo ričių, įmontuotų po asfaltu, pagalba, kurios generuoja magnetinį lauką, kurį gali priimti prie EV pritvirtintas imtuvas. Tai technologija, kuri buvo išbandyta ribotose bandomosiose programose visame pasaulyje, tačiau Floridos projektas yra vienas iš ambicingiausių bandymų ją įdiegti realioje, greitai judančio eismo aplinkoje, o ne kontroliuojamoje demonstravimo zonoje.
Jei sistema veiks kaip numatyta, jos reikšmė bus didžiulė. Nuvažiuojamo atstumo nerimas lieka viena didžiausių psichologinių kliūčių elektromobilių įsigijimui, net ir plečiantis viešosioms įkrovimo tinklams. Kelias, kuris aktyviai įkrauna transporto priemones, galėtų sumažinti priklausomybę nuo didelių baterijų paketų, sumažinti dažno įkrovimo sustojimų poreikį ir padaryti ilgų nuotolių keliones elektromobiliais daug įprastesnes.
Žinoma, yra ir tam tikrų išlygų. Pradžioje belaidžio įkrovimo funkcija bus prieinama tik transporto priemonėms, turinčioms reikiamą priėmimo įrangą. Tai reiškia, kad dauguma šiuo metu JAV parduodamų EV transporto priemonių šia funkcija naudotis negalės. Sąveika, standartai ir kaina bus svarbiausi veiksniai, lemiantys, ar tai bus tik nišinis eksperimentas, ar kažkas daugiau.
Platesnio greitkelio projektas kainuos daugiau nei 500 milijonų dolerių ir turėtų būti baigtas iki 2029 m. Be belaidžio įkrovimo, projektas apima saulės baterijas, kurios padės maitinti infrastruktūrą, laukinių gyvūnų perėjas ir bendro naudojimo takus, paverčiant jį savotišku naujos kartos transporto planavimo pavyzdžiu.
Naujausi komentarai