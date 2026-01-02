„Samsung“ testuoja dviejų elementų 20 000 mAh silicio-anglies bateriją
Rinkoje padaugėjo kinų gamintojų išmaniųjų telefonų su 8000 mAh ar didesnės talpos baterijomis. Dabar atsirado žinia, kad „Samsung SDI“ testuoja didžiulę 20 000 mAh dviejų elementų bateriją, skirtą išmaniesiems telefonams.
„Samsung“ nėra žinoma kaip kompanija, kuri agresyviai didina savo išmaniųjų telefonų baterijų talpą. Net jos naujausias flagmanas „Galaxy S25 Ultra“ turi 5000 mAh bateriją. Tačiau, pasak informatoriaus, „Samsung SDI“ šiuo metu testuoja dvigubo elemento silicio-anglies bateriją, kurios talpa siekia net 20 000 mAh.
Pasak informatoriaus, dviguba baterija susideda iš 12 000 mAh talpos baterijos, kurios storis yra 6,3 mm, ir 8 000 mAh talpos baterijos, kurios storis yra 4 mm. Bandymų metu baterija pasiekė įspūdingą 27 valandų ekrano veikimo laiką ir apie 960 metinių įkrovimo ciklų.
Tačiau bandymai, kaip pranešama, nesibaigė gerai. Teigiama, kad baterija netrukus po bandymų pabaigos išsipūtė, o tai kelia abejonių dėl jos ilgalaikio patvarumo. Kitas informatorius priduria, kad 8000 mAh baterija išsipūtė nuo 4 mm iki 7,2 mm storio.
Reikia pažymėti, kad šią informaciją reikėtų vertinti atsargiai, nes ji gauta iš ne itin patikimo šaltinio. Taip pat tikėtina, kad „Samsung SDI“ bando bateriją, skirtą elektromobiliams, o ne išmaniesiems telefonams.
