„Total War: THREE KINGDOMS“ ir „Wildgate“ žaidimai siūlomi nemokamai
„Epic Games“ parduotuvė vėl siūlo žaidimus visiškai nemokamai. Sekančią savaitę visi norintys galės į savo biblioteką pridėti Total War: THREE KINGDOMS“ ir „Wildgate“ žaidimus. Norint tai padaryti reikia tik „Epic Games“ žaidimų paskyros. Pasiūlymas dėl Total War: THREE KINGDOMS“ ir „Wildgate“ bus aktyvus iki sausio 8 dienos.
Total War: THREE KINGDOMS – 2 savaičių senumo ir nemokamai. Kalėdos tęsiasi 🙂
Šitas 2019 metų, bet dovanojamam arkliui į dantis nežiūrima 🙂