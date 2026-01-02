Technews.lt - #1 IT naujienos

„Total War: THREE KINGDOMS“ ir „Wildgate“ žaidimai siūlomi nemokamai

autorius · Paskelbta

„Epic Games“ parduotuvė vėl siūlo žaidimus visiškai nemokamai. Sekančią savaitę visi norintys galės į savo biblioteką pridėti Total War: THREE KINGDOMS“ ir „Wildgate“ žaidimus. Norint tai padaryti reikia tik „Epic Games“ žaidimų paskyros. Pasiūlymas dėl Total War: THREE KINGDOMS“ ir „Wildgate“  bus aktyvus iki sausio 8 dienos.

  • Total War: THREE KINGDOMS“ žaidimą rasite čia.
  • „Wildgate“ žaidimą rasite čia.

2 Komentarai

  1. Maariux parašė:
    2026-01-02 14:52

    Total War: THREE KINGDOMS – 2 savaičių senumo ir nemokamai. Kalėdos tęsiasi 🙂

  2. BC00 parašė:
    2026-01-02 21:44

    Šitas 2019 metų, bet dovanojamam arkliui į dantis nežiūrima 🙂

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.