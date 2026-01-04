Šiemet naujų ASUS telefonų nebus
Naujausias ASUS išmanusis telefonas yra „Zenfone 12 Ultra“, kuris buvo išleistas praėjusių metų vasario mėnesį. Turint tai omenyje, galbūt tikėjotės, kad netrukus pasirodys „Zenfone 13 Ultra“ arba „ROG Phone 10“ serija, tačiau, remiantis nauju pranešimu, šiemet naujų telefonų iš ASUS nebus.
Panašu, kad ASUS šiais metais neišleis jokių naujų išmaniųjų telefonų. Tai, kaip teigiama, yra tiesiogiai iš pačios bendrovės, kuri taip pat žada, kad visų esamų įrenginių techninė priežiūra, programinės įrangos atnaujinimai ir garantinis aptarnavimas bus tęsiami be jokių problemų.
Neaišku, kodėl buvo nuspręsta nebeišleisti jokių naujų išmaniųjų telefonų, tačiau nesunku atspėti, kad ASUS telefonai pastaruoju metu nėra labai gerai parduodami, todėl bendrovė galbūt nusprendė, kad geriau sutelkti dėmesį (ir pinigus) į kompiuterių rinką, kurioje jos rinkos dalis yra daug kartų didesnė.
Naujausi komentarai