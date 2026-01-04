Oficialiai pristatytas „MediaTek Dimensity 7100“ telefonų lustas
„MediaTek“ tyliai pristatė „Dimensity 7100“ lustą, kuris, tikėtina, yra „7050“ įpėdinis. „7100“ turi aštuonių branduolių procesorių su keturiais „Arm Cortex-A78“ branduoliais, kurių dažnis siekia iki 2,4 GHz, ir keturiais „Cortex-A55“ branduoliais, kurių dažnis siekia iki 2 GHz.
Procesorius yra suporuotas su „Mali-G610MC2“ grafikos procesoriumi. SoC palaiko LPDDR5 atmintį, kurios greitis siekia 5500 MHz, ir LPDDR4x, kurios greitis siekia 4266 MHz, UFS 3.1 saugyklą ir maksimalų 200 MP kameros skiriamąją gebą. Taip pat palaikoma ekrano skiriamoji geba iki 1200×2600 ir atnaujinimo dažnis iki 120 Hz.
„Dimensity 7100“ turi 5G modemą, palaikantį dvigubą 5G SIM ir maksimalų 3,3 Gbps greitį. Šis lustas taip pat palaiko „Wi-Fi 6“, „Bluetooth 5.4“ ir buvimo vietos nustatymą naudojant GPS, „BeiDou“, „Glonass“, „Galileo“, „QZSS“ ir „NavIC“.
Būsimasis „Infinix Note Edge“, kuris, kaip gandai sako, bus oficialiai pristatytas vėliau šį mėnesį, gali būti pirmasis įrenginys, kuriame bus naudojamas „Dimensity 7100“ – nebent „Tecno Pova Curve 2“ jį aplenks.
