„Galaxy S26“ serija nebrangs, bet kainų įšaldymas galios ne visiems regionams
Kai kurie 2025 m. išleisti flagmanai buvo žymiai brangesni už savo pirmtakus, ir dėl komponentų kainų augimo bei kitų veiksnių, šiemet išleidžiamų telefonų kaina taip pat nebus kitokia. Buvo tikimasi, kad ir būsimos „Samsung Galaxy S26“ serijos kainos bus padidintos, tačiau, jei tikėti naujausiais gandais iš Pietų Korėjos, taip nebus.
Pietų Korėjos leidinys praneša, kad „Samsung“ nusprendė išleisti „Galaxy S26“ seriją už tą pačią kainą kaip ir „Galaxy S25“ seriją, kad neprarastų rinkos dalies „Apple“ ir kitoms Kinijos išmaniųjų telefonų kompanijoms. Tačiau šis kainų įšaldymas galioja tik JAV; kainos kitose rinkose, įskaitant „Samsung“ gimtąją šalį Pietų Korėją, gali būti aukštesnės.
Baziniai „Galaxy S25“, „S25+“ ir „S25 Ultra“ modeliai JAV buvo išleisti atitinkamai už 799, 999 ir 1299 JAV dolerius. Tikimasi, kad „Galaxy S26“, „S26+“ ir „S26 Ultra“ bazinės versijos kainuos tiek pat.
Tačiau kainos bus įšaldytos ne tik „Galaxy S26“ serijos modeliams – „Galaxy Z Fold8“ ir „Flip8“ kainos taip pat bus tokios pačios kaip ir jų pirmtakų. Nors „Samsung“ nusprendė šiais metais įšaldyti savo aukščiausios klasės išmaniųjų telefonų kainas, kai kurie „Galaxy A“ serijos modeliai bus parduodami brangiau.
Neverta laukt S26 serijos turint omenyje startine kaina ir ka uz tai gausi. Pries kaledas pora S25 Edge 512GB paemiau uz super kaina ir manau cia geriausias variantas buvo is Samsung ka siulo.