Vokiečių parduotuvė sako, kad negalės pasiūlyti RTX 5090, RTX 5080 ir RTX 5070 Ti vaizdo plokščių
Europos kompiuterinių dalių pardavėjas pasidalijo savo platintojo žinute, kurioje teigiama, kad RTX 5070 tiekimas yra ribojamas. Žinutėje nurodoma, kad užsakymai ribojami iki penkių vienetų vienam modeliui vaizdo plokštėms „su 5070 lustu“ ir teigiama, kad platintojas negali parduoti jokių RTX 5070 Ti, RTX 5080 ar RTX 5090 vaizdo plokščių.
Platintojas teigia, kad apribojimai taikomi tiek esamiems užsakymams, tiek užsakymams, pateiktiems po gruodžio 30 d. Jis taip pat teigia, kad sujungs esamus užsakymus ir atsiųs atnaujintą apžvalgą. Mažmenininkas teigia, kad dauguma jo GPU užsakymų buvo atšaukti, išskyrus maždaug 20 000 eurų vertės RTX 5070 vienetus, ir sako, kad „Amazon Business“ taip pat riboja, kiek GPU jis gali užsisakyti.
Nėra nurodyta jokia konkreti priežastis, išskyrus „dabartinę rinkos situaciją“. Laikas sutampa su pranešimais apie mažesnį atminties prieinamumą produktams, kurie naudoja didelius VRAM kiekius, įskaitant aukštesnės klasės GPU, kurie taip pat turi daugiau GDDR7.
