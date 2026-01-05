Artimiausiu metu turėtume sulaukti „Arc B770“ išleidimo
Ilgai sklandę gandai apie „Intel“ „Battlemage“ serijos atnaujinimą gali artimiausiu metu išsipildyti. „Intel“ vis dar nemini „Arc B770“ savo rinkodaros medžiagoje, tačiau yra daug įrodymų, kad šie GPU bus išleisti, daugiausia iš oficialių „Linux“ saugyklų, kur „Intel“ inžinieriai patvirtino, kad BMG-G31 GPU yra kuriamas.
Ar šis GPU bus naudojamas žaidimų plokštėje, niekas nežino, tačiau neseniai nutekėjusi informacija iš neatskleisto šaltinio galiausiai gali patvirtinti tai, ko daugelis laukė. Naujoji plokštė vadinasi „Arc B770“, ir ji minima viename faile.
Nuotėkis yra iš „Syc-tla“ (Templates for Linear Algebra) „GitHub“ puslapio. Sąrašas taip pat yra šiek tiek keistas, nes jame nėra B570 ar Arc A3 serijos iš „Alchemist“ eros. Tai gali būti susiję su programine įranga, kuriai reikalingi aukštesnės klasės GPU, daugiau atminties ar kažkas panašaus.
Kalbant apie specifikacijas, nutekėjusi informacija ir gandai vis sukasi apie tą pačią apytikrę BMG-G31 konfigūraciją, kuri atrodo daug didesnė nei G21 lustas, naudojamas dabartinėse „Arc B5x0“ kortose, pvz., „Arc B580“. Dažniausiai minimos specifikacijos apima apie 32 Xe2 branduolius, 256 bitų atminties magistralę ir 16 GB ar daugiau GDDR6 atminties. Kai kurie gandai netgi teigia, kad aukštesnės klasės stalinių kompiuterių modeliai gali turėti beveik 300 W galią.
Dabar visų akys nukreiptos į „Intel“ pristatymą CES 2026 parodoje. Oficialiai tai yra „Panther Lake“ („Core Ultra 3“ serija) išleidimo diena, tačiau, tai galėtų tapti ir „Arc B770“ pristatymo vieta ir laikas.
