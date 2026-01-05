Satya Nadella pradėjo blogerio karjerą, rašo, kad AI nėra šlamštas
Satya Nadella turi naują platformą, kurioje dalijasi savo mintimis apie dirbtinio intelekto ateitį, ir tai nėra scena kūrėjų konferencijoje. „Microsoft“ generalinis direktorius pradėjo skelbti asmeninius esė svetainėje „SN Scratchpad“, kurioje jis išdėstė savo viziją 2026 metams ir apibūdino tai, ką vadina kitu dirbtinio intelekto evoliucijos etapu.
Pirmasis Nadella įrašas nėra apie naujas programinės įrangos versijas ar ketvirčio rezultatus. Jame aptariami kultūriniai ir techniniai dirbtinio intelekto supratimo ir taikymo apribojimai.
Jis teigia, kad diskusija apie „dirbtinio intelekto primityvumą ir sudėtingumą“ praleidžia svarbiausią dalyką. „Turime peržengti diskusijas apie primityvumą ir sudėtingumą ir sukurti naują pusiausvyrą mūsų „proto teorijoje“, kuri paaiškina, kodėl žmonės, bendraudami tarpusavyje, yra aprūpinti šiais naujais pažinimo stiprinimo įrankiais“, – rašė Nadella.
Šis įrašas pasirodė tuo metu, kai „Microsoft“ toliau plečia savo „Copilot“ platformą „Windows“ ir „Office“ sistemose, tikėdamasi, kad vieną dieną naudotojai pasikliaus AI agentais taip pat, kaip anksčiau pasikliaudavo tekstų tvarkyklėmis ir skaičiuoklėmis.
Tačiau pažanga yra nevienoda. „Microsoft“ „Copilot“ vizijoje žadėtos funkcijos, pvz., sklandi balso pagalba ir multimodalinė integracija įvairiuose įrenginiuose, išlieka daugiausia siekiamybėmis. Daugelis funkcijų vis dar neveikia taip, kaip reklamuojama, o tai skatina skepticizmą dėl įmonės gebėjimo suderinti savo ambicijas su realybe.
Savo esė Nadella 2026 m. apibūdina kaip lemiamus metus AI, aprašydamas perėjimą nuo atradimų prie sklaidos. „Pradedame skirti „spektaklį“ nuo „esmės“, – rašė jis. „Dabar mes turime aiškesnį supratimą apie tai, kuria linkme eina technologija, bet taip pat kyla sunkesnis ir svarbesnis klausimas, kaip formuoti jos poveikį pasauliui.“
Šis pareiškimas rodo, kad „Microsoft“ mato kitą AI plėtros etapą ne kaip konkurenciją tarp „OpenAI“, „Google“ ar „Anthropic“, bet kaip sistemos lygio iššūkį, susijusį su koordinavimu, saugumu ir socialine teisėtumu.
Ši perspektyva atsispindi Nadella raginime kurti AI sistemas, kurios peržengtų atskirų modelių ribas. „Mes pereisime nuo modelių prie sistemų, kai reikės diegti AI, kad ji turėtų realų poveikį“, – rašė jis. Jis priduria, kad ateities sistemos „sukurs turtingus karkasus, kurie koordinuos kelis modelius ir agentus, atsižvelgs į atmintį ir teises, leis turtingai ir saugiai naudoti įrankius“. Nadella manymu, būtent šiuose techniniuose ir architektūriniuose sluoksniuose atsiskleis tikrasis AI inžinerijos sudėtingumas.
Jis taip pat remiasi Steve Jobs metafora „dviračiai protui“ – 90-ųjų koncepcija, apibūdinanti kompiuterius kaip žmogaus pažinimo išplėtimą – kaip šablonu naujos kartos žmogaus ir mašinos bendradarbiavimui. Nadella teigia, kad AI turėtų veikti kaip „pažinimo stiprintuvas“, o ne kaip kūrybinio ar analitinio mąstymo pakaitalas, nors ir pripažįsta, kad dabartinės kartos įrankiai yra nevienodos kokybės. „Svarbu ne bet kurio modelio galia, o tai, kaip žmonės nusprendžia jį taikyti savo tikslams pasiekti“, – rašė jis.
Dabar iššūkis apima ne tik techninius, bet ir etinius aspektus. Nadella įspėjo, kad AI poveikis visuomenei priklauso nuo to, kaip paskirstomi riboti energijos, skaičiavimo ir žmogiškųjų talentų ištekliai. „Svarbu, kaip nuspręsime panaudoti mūsų ribotus energijos, skaičiavimo ir talentų išteklius“, – rašė jis. „Tai yra socialinė ir techninė problema, dėl kurios turime pasiekti konsensusą.“
Jo įrašas pasirodė tuo metu, kai vis labiau tikrinama AI įmonių veikla, aplinkos apsaugos išlaidos ir generatyvinių AI sukuriamas šlamštas. „Merriam-Webster“ netgi paskelbė „slop“ (turima omenyje AI slop – AI šlamštas) metų žodžiu, apibrėždamas jį kaip „žemos kokybės skaitmeninį turinį, kuris paprastai gaminamas dideliais kiekiais naudojant dirbtinį intelektą“.
Nepaisant šio neigiamo vertinimo, Nadella tvirtina, kad dėmesys turėtų būti nukreiptas ne į AI nesėkmių atmetimą, o į sistemų, galinčių padaryti ilgalaikį indėlį į visuomenę, kūrimą.
