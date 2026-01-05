Pasaulis jau atsikando elektromobilių, bet Norvegijoje EV pardavimai siekia 96 %
Norvegija jau seniai yra pasaulinė lyderė elektromobilių diegimo srityje. Nors „Tesla“ praranda pozicijas BYD naudai, nes daugelyje pasaulio rinkų mažėja subsidijos elektromobiliams, Norvegijoje, kur beveik visi naujai registruojami automobiliai dabar yra elektriniai, tiek paskatos, tiek „Tesla“ pardavimai išlieka stiprūs.
Praėjusiais metais 95,5 proc. visų naujai registruotų automobilių Norvegijoje buvo elektriniai. Nors vartotojai Europoje ir kitose rinkose atsisako „Tesla“ ir renkasi hibridinius automobilius, Skandinavijos šalis tvirtai laikosi kurso link visiško elektromobilių įdiegimo.
Norvegijos kelių federacija pranešė, kad 95,9 proc. lapkričio mėnesį registruotų naujų automobilių buvo elektriniai, o gruodžio mėnesį šis skaičius išaugo iki 98 proc. Šie skaičiai rodo staigų padidėjimą nuo 2024 m. pabaigos, kai Norvegija tapo pirmąja šalimi, kurioje elektriniai automobiliai keliuose viršijo benzininius automobilius. 2025 m. dauguma naujai registruotų benzininių automobilių buvo hibridiniai, sportiniai automobiliai arba modeliai, kuriuos naudojo greitosios pagalbos tarnybos.
Populiariausi modeliai Norvegijoje yra „Tesla Model Y“, dažnai sekamas tokių modelių kaip „VW ID.4“, „Skoda Enyaq“ ir „Volvo EX30“. „Tesla“ išlieka populiariausia automobilių markė Norvegijoje, praėjusiais metais šiek tiek padidinusi savo rinkos dalį iki 19,1 proc. Tai smarkiai kontrastuoja su tendencijomis JAV, Kinijoje ir didžiojoje dalyje Europos, kur „Tesla“ pardavimai sumažėjo dėl elektromobilių skatinimo priemonių panaikinimo ir augančio visuomenės nepasitenkinimo generalinio direktoriaus Elon Musk politinėmis pažiūromis. Praėjusiais metais bendrovė taip pat buvo pripažinta mažiausiai patikima automobilių marke Amerikoje, o jos pasauliniai pardavimai sumažėjo 9 proc.
Nepaisant laipsniškai didėjančių mokesčių elektromobiliams, Norvegija toliau siūlo palyginti dideles paskatas, o benzininiai automobiliai taip pat apmokestinami didesniais mokesčiais. Elektriniai automobiliai, kurių kaina yra mažesnė nei maždaug 30 000 JAV dolerių, ir toliau yra atleisti nuo pridėtinės vertės mokesčio, todėl pirkėjai skubėjo įsigyti automobilius iki sausio 1 d., kai brangesniems elektromobiliams buvo pradėtas taikyti papildomas 5000 JAV dolerių PVM.
BYD plečiasi, atidarinėja gamyklas Brazilijoj, Indonezijoj, Turkijoj, ir su savo pigiais modeliais turėtų toliau didinti EV pardavimus bei rinkos dalį. T.y., pasaulis paragavo elektromobilių ir tikrai jų neatsisako- daugumoje rinkų pardavimai 2025-ais kilo dešimtimis nuošimčių, o kai kur (Vietname, Turkijoje) ir kelis kartus. Neaugo JAV, tačiau tai suprantama 🙂
Aš pilnai sutinku, kad EV rinka toliau plėsis ir ypač su vis didesniu nuvažiuojamu atstumu ir greitu įkrovimu. Ypač gerai, kai teroristai grobia šalių prezidentus, kur daug naftos.
Po šito komentaro chebra susiplaks po 3..2..1.. 😀
Taip EV labai kontroversiška tema 🙂
Del aukso grobe ir kinijos uzspaudimo. O ta nafta tai ribos, jiems neapsimoka ja piginti maziau nei 60 baksu uz bareli.
Labai dar toli tiems šaldytuvams iki dyzelio ar benzo nuvažiuojamo atstumo, o dar ir nauji mokesčiai Europoje nelabai gundo, uk išvis tragedija ne tik kad papildomi mokesčiai, bet dar papildomai mokėsi 3 pencus už kiekvieną nuvažiuota mylia
ir kiek gi pats asmeniskai nuvaziuoji per eiline diena? 🙂