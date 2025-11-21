Asus pristato galingiausią žaidimų vaizdo plokštę pasaulyje – kainuos 4000 dolerių
Tiems, kam paprasta Nvidia GeForce RTX 5090 nėra pakankamai galinga, Asus pristato galingiausią žaidimų vaizdo plokštę pasaulyje RTX 5090 ROG Matrix. Kadangi tokių žmonių nėra daug, ši plokštė yra išleidžiama ypatingai ribota serija.
Tai labiausiai papiktinta GeForce RTX 5090 versija. Jos Boost dažnis pakeltas iki 2730 MHz ir iki 2760 MHz OC režimu. Palyginimui, 2600 MHz ribą pavyko pasiekti tik dvejiems gamintojams – PNY ir Gigabyte, jas Asus pralenkė daugiau nei 100 MHz. 800 W galios vartojančiai vaizdo plokštei vien tik 16 kontaktų jungties nepakaks – jai talkins speciali Asus BTF jungtis.
Vaizdo plokštė turės specialų PCB dizainą, optimizuotą kaitimo sumažinimui ir efektyviam energijos paskirstymui. Panašiai kaip paprastesnėje RTX 5090 ROG Astral Priekinėje vaizdo plokštės pusėje bus du ventiliatoriai, o dar vienas aušins iš nugarinės pusės. Jį su grafiniu procesoriumi jungs ne termopasta, o skystas metalas.
Plokštė yra ypatingai didelė ir sunki. Ant jos yra sumontuotas akcelerometras ir giroskopas, kurie plokštei įgavus pasvirimą praneš vartotoją apie šią problemą. Aišku, tokio dydžio kortai labai praverstu ir fizinis prilaikymas, tam, kad neišlūžtų kartu su visa PCI-E jungtimi.
Gelingiausia žaidimų vaizdo plokštė kartu tampa ir pačia brangiausia žaidimų vaizdo plokšte pasaulyje. Už ją bus prašoma 4000 JAV dolerių. Tiražas stipriai ribotas – pasaulį išvys tik 1000 šios vaizdo plokštės egzempliorių. Tikėtina, kad jos ateis kartu su sertifikatu, identifikuojančiu unikalų vaizdo plokštės serijinį numerį.
Kad ir kaip ironiškai skambėtų, tai pakankamai logiška kaina už šią plokštę. „Civilinės“ RTX 5090 versijos kainuoja apie 3000 dolerių, o ankščiau riboto leidimo ROG kainuodavo dvigubai brangiau už standartines kortas. Todėl 25% didesnė kaina už pažangiausią kortos versiją atrodo visai sąžiningas sandoris.
