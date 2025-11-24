„Microsoft“ bando išankstinį „File Explorer“ įkrovimą su „Windows 11“
„Microsoft“ pradėjo testuoti naują „Windows 11“ failų naršyklės („File Explorer“) funkciją, kuri išlaiko apvalkalą iš anksto įkeltą fone. Šis pakeitimas pateikiamas „Windows Insiders“ programos dalyviams „Dev“ ir „Beta“ kanaluose kaip „Windows 11 Insider Preview Build 26220.7271“ (KB5070307) versijos 25H2 dalis. Bendrovė atvirai pripažįsta, kad tai susiję su paleidimo našumu, ir teigia, kad išankstinis įkėlimas neturėtų būti matomas, išskyrus greitesnį langų atidarymą.
Nauja parinktis rodoma failų naršyklėje, aplankų parinktyse, peržiūros skirtuke, kaip žymės langelis „Įjungti langų išankstinį įkėlimą, kad paleidimas būtų greitesnis“. Kai ši parinktis įjungta, „Windows“ išlaiko paruoštą failų naršyklę, todėl naujo lango atidarymas pirminio paleidimo metu nebeužtrunka sekundės ar dviejų.
Mes tiriam failų naršyklės išankstinio įkėlimo funkciją, kad pagerintume failų naršyklės paleidimo našumą. Tai neturėtų būti matoma jums, išskyrus tai, kad failų naršyklė, tikimės, pasileis greičiau, kai jums jos prireiks. Jei pastebėjote pokyčius, prireikus galite išjungti šią funkciją, pašalinant žymę iš žymės langelio „Įjungti langų išankstinį įkėlimą, kad paleidimas būtų greitesnis“ failų naršyklės aplankų parinktyse, peržiūros skirtuke. Laukiame jūsų atsiliepimų! Jei susidursite su kokiomis nors problemomis, prašome jas užregistruoti Atsiliepimų centre, pasirinkę „Failų aplankai ir internetinė saugykla“ > „Failų naršyklės našumas“ arba „Failų aplankai ir internetinė saugykla“ > „Failų naršyklė“.
— „Microsoft“ apie failų naršyklę
