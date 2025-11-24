„Valve“ sako, kad nesubsidijuos „Steam Machine“
„Valve“ patvirtino, kad būsimas „Steam Machine“ kompiuteris nebus parduodamas nuostolingai, o tai reiškia, kad nebus taikomos konsolėms būdingos subsidijuojamos kainos. Interviu su „SkillUp“ „Valve“ inžinierius Pierre-Loup Griffais sakė, kad šis įrenginys „labiau atitinka tai, ko galima tikėtis iš dabartinės kompiuterių rinkos“, ir kad bendrovė neketina patirti didelių nuostolių, siekdama padidinti rinkos dalį. Šis pareiškimas buvo pateiktas po ankstesnio „Valve“ aparatinės įrangos inžinieriaus Yazan Aldehayyat komentaro, kuris kainą apibūdino kaip „tikrai konkurencingą“ palyginti su panašaus kompiuterio surinkimu namuose, o tai reiškia, kad ji bus nustatoma atsižvelgiant į kompiuterio komponentų kainas, o ne į konsolių rekomenduojamas mažmenines kainas.
Neseniai „Linus Tech Tips“ pasidalijo informacija, kad jie „Valve“ darbuotojams pateikė galimą 500 JAV dolerių kainą, tačiau, kaip pranešama, reakcija rodė, kad ši suma nėra realistiška. Kartu su pranešimais apie „Samsung“ DRAM kainų padidėjimą, rinka dabar tikisi, kad „Steam Machine“ kaina bus apie 800–900 JAV dolerių, be platformos subsidijų, kurias „Sony“ ir „Microsoft“ naudoja „PlayStation“ ir „Xbox“ aparatūrai.
