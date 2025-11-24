Stažuotojui teko išeiti iš darbo, po to kai darbdavys pareikalavo atiduoti laimėtą RTX 5060
Incidentas prasidėjo, kai lapkričio 14 d. Šanchajaus stažuotojas buvo išsiųstas į Suzhou verslo kelionę, kurios išlaidas padengė įmonė, kad dalyvautų NVIDIA pristatyme, praneša „MyDrivers“.
Pristatymo metu buvo surengta loterija, kurioje dalyvavo žiūrovai. Stažuotojas nusprendė dalyvauti loterijoje ir laimėjo RTX 5060, kurios vertė buvo apie 3000 juanių (422 JAV dolerių). Vėliau tą vakarą kolega jam pranešė, kad įmonės finansų skyrius sužinojo apie laimėjimą ir, kadangi įmonė apmokėjo visas kelionės išlaidas, jis turi atiduoti vaizdo plokštę.
Tačiau stažuotojas vėliau patvirtino, kad finansų skyrius nežinojo, kad jis laimėjo GPU, o tai rodo, kad kolega tiesiog pavydėjo. Įmonė galiausiai sužinojo apie vaizdo plokštę – tikriausiai per piktą kolegą – ir norėjo, kad stažuotojas atiduotų savo prizą.
Vyresnioji vadovybė surengė keletą pokalbių su darbuotoju, teigdama, kad, kadangi įmonė finansavo kelionę, GPU turėtų būti laikomas įmonės nuosavybe. Nepaisant nuolatinio spaudimo, stažuotojas niekada neatidavė RTX 5060. Nors stažuotojas nebuvo priverstas išeiti, žmogiškųjų išteklių skyrius, kaip pranešama, pasiūlė jam „ieškoti kitų įmonių“. Jis pateikė atsistatydinimo pareiškimą lapkričio 19 d.
Pasak šį atvejį analizuojančių teisininkų, oficialaus prizo nuosavybės teisė priklauso nuo to, ar jis buvo laimėtas dėl sėkmės, ar dėl oficialių pareigų vykdymo. Jei įmonė neturėjo aiškių taisyklių dėl darbuotojų ar stažuotojų dalyvavimo konkursuose verslo kelionių metu, ji negalėjo teisėtai reikalauti atiduoti GPU.
Gali atrodyti, kad tai per daug triukšmo dėl 400 dolerių vertės daikto, bet kai kurioms įmonėms – ir bendradarbiams – smulkmeniškumui nėra ribų. Tai, kad laimėtojas buvo stažuotojas, tikriausiai turėjo didelės įtakos jo sprendimui palikti įmonę, o šis incidentas turėjo įtikinti jį, kad yra geresnių darbo vietų. Be to, jis galėjo pasilikti RTX 5060.
Kad Lietuvoje yra įmonių kurios ir dėl 10 eur ta darytų 😀
Kurios čia įmonės? Nors vieną pasakyk.
makveza
Susiplakė dėl RTX 5060 :DDDD kas per ubagynas….. Aišku gerai kad firma savo „veidą“ parodė, nors… visi savo degradavusius „veidelius“ parodė pilnai
nu cia bent del 5060 kai kolega uzpavydejo, pas mus ziurek del paskutines cerkos kazkas kazka nuduria. beje apie musu toki ,,zvaigzde“ albana. tiksliau jo teva, ji mirtinai sumuse del galo desros…