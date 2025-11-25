„Radeon“ vaizdo plokštės brangs bent 10 %
UDN duomenimis, „Radeon“ vaizdo plokščių kainos pakils mažiausiai 10 %, o dėl to, žinoma, kalta nesuvokiamai brangstanti atmintis.
Nuolatinis atminties kainų kilimas lėmė staigų grafikos plokščių kainų padidėjimą. Pramonės šaltiniai nurodo, kad antras pagal dydį grafikos plokščių gamintojas AMD pranešė savo partneriams apie antrąjį kainų padidėjimą visoje savo produktų serijoje. Manoma, kad kainos pakils mažiausiai 10 %.
— UDN
AMD šis kainų kilimas gali būti rimta problema. Bendrovė nesugebėjo laikytis rekomenduojamos mažmeninės kainos (MSRP) savo „Navi 48“ pagrindu sukurtai RX 9070 XT. Tai nepaisant to, kad AMD minėjo, jog „skatins“ savo partnerius reklamuoti MSRP modelius. Šios vaizdo plokštės tik dabar pradėjo pasirodyti už rekomenduojamą kainą, artėjant „Juodajam penktadieniui“, bet kainos tuoj šaus į viršų.
